Får bo sammen likevel

Historien om at Gunvor (95) og Charles (94) ikke får bo sammen, har rystet mange. Nå får de lov likevel.

Ekteparet Gunvor (95) og Charles (94) fikk en grusom beskjed tirsdag denne uken. De fikk ikke lov til å bo sammen på sykehjemmet.

Nå har ordføreren i Arendal, Robert C. Nordli, bestemte seg for at ekteparet kan bo sammen likevel, skriver NRK. Han bestemte seg onsdag kveld og torsdag morgen skal saken behandles av formannskapet.

Begrunnelsen for at ekteparet ikke fikk lov til å bo sammen var at man i Norge har rett på institusjonsplass, men ikke sammen med ektefellen.

95 år gamle Gunvor Hovd Nilsen ble innlagt i fjor påske da hun ble rammet av et slag. Mannen Charles Hovd Nilsen har søkt om plass på sykehjemmet hvor hans kone er innlagt.

Det har han enda ikke fått. I stedet har han fått tilbud om en plass med heldøgns omsorg i et bokollektiv med tilbud om daglig kjøring til sykehjemmet.

– Han har bare ett stort ønske: Det er å få bo på samme sted som mamma, om så bare for å holde henne i hånden når hun sover, eller være der ved siden av henne, sier datter Signe Hovd Nilsen.

