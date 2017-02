Charles (94) og Gunvor (95) får ikke bo sammen etter 67 års ekteskap

Charles (94) får ikke plass på sykehjemmet der kona Gunvor Hovd Nilsen (95) er innlagt. Ektefellene gjennom 67 år får dermed ikke bo sammen.

Det fikk ekteparets døtre beskjed om i dag, skriver Agderposten, som først omtalte saken.

– Vi synes det er helt forferdelig trist at de to gamle ikke skal få bo sammen den lille tiden de har igjen, sier Signe Hovd Nilsen, én av ekteparets fire barn, til VG.

Ekteparet har, med hjelp fra sin familie, kjempet for å bo sammen på sykehjemmet hvor 95 år gamle Gunvor Hovd Nilsen er innlagt, etter at hun ble rammet av slag i fjor påske.

I dag møtte to av ekteparets døtre rådmannen i Arendal kommune, som ga familien beskjeden: Charles og Gunvor, som har vært gift gjennom 67 år, får ikke lov til å bo sammen på sykehjemmet.

Charles Hovd Nilsen har fått avslag på sin søknad om plass på sykehjemmet hvor hans kone er innlagt. I stedet tilbys han en plass i et bokolletiv, med tilbud om daglig kjøring til sykehjemmet.

– Uforståelig

– Han har bare ett stort ønske: Det er å få bo på samme sted som mamma, om så bare for å holde henne i hånden når hun sover, eller være der ved siden av henne, sier datter Signe Hovd Nilsen.

Hun forteller at de hadde store forhåpninger før møtet med rådmannen, og at de trodde de skulle komme hjem til foreldrene med gode nyheter.

– For pappa er dette helt uforståelig. Han blir tilbudt plass, men ikke der mamma er. Jeg tror rett og slett det er vanskelig å forstå det, sier hun.

Kommunen: – Kan bli 110 år

Saken om ekteparet som ikke lenger får bo sammen, ble første gang omtalt av Agderposten før jul. Da hadde familien Hovd Nilsen klaget avslaget fra kommunen inn til Fylkesmannen. De fikk ikke medhold i klagen sin.

– Nå er vedkommende riktignok 94 år, men han kan bli 110 år. Elim Bokollektiv tilbyr heldøgns omsorg med trygghet, tilsyn og trivsel, sier Atle Svendal (Ap), som er leder for komité for helse og omsorg i Arendal kommune, til Agderposten.

Han påpeker at det er kort vei fra bokollektivet hvor Charles Hovd Nilsen er tilbudt plass og fra ekteparets eget hus, til sykehjemmet der hans 95 år gamle kone er innlagt.

På spørsmål fra Agderposten om hvorfor 94-åringen ikke får bo sammen med sin kone, svarer Svendal at fagfolk har vurdert saken slik at det ikke er formålstjenlig å gi ham en sykehjemsplass.

– Vi vil tilrettelegge for ektepar så langt det er mulig, og ved en del tilfeller bor ektepar på samme rom. Men der er vurdert slik at Charles ikke har sykehjemsbehov, sier han til avisen.

Slitsomt å pendle

I forkant av slaget moren ble rammet av i fjor påske, var det hun som var den spreke av de to ektefellene. Faren på sin side er avhengig av rullator, frykter fall om natten, og har hudkreft, skriver Agderposten.

Datter Signe Hovd Nilsen påpeker at saken handler om verdighet.

– For ham er det slitsomt å skulle reise frem og tilbake, og drive med det hele tiden, sier hun, og forteller at moren, som er totalt pleietrengende etter slaget hun fikk, noen dager klarer å uttrykke hvordan hun opplever situasjonen.

– De dagene hun klarer å si noe, for hun har ikke alltid så mye språk, så gir hun veldig uttrykk for at hun spør etter ham, at hun er bekymret for hvordan han har det, og at hun savner ham.

Familien skal nå vurdere alle mulighetene de har videre.

– Det er en verdighetsparagraf her et sted, men vi synes på en måte den ikke er så mye verdt, sier Hovd Nilsen.