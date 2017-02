Ap lover samboergaranti for eldre på sykehjem

Historien om Gunvor (95) og Charles (94) får Arbeiderpartiet til å komme med en garanti: Eldre ektepar og samboere skal få bo sammen på sykehjem hvis de ønsker det.

Gunvor (95) og Charles (94) Hovd Nilsen fra Arendal har vært gift i 67 år. Da bare Gunvor, og ikke Charles, tidligere denne uka fikk tilbud om langtidsplass på sykehjemsplass, skapte det stor oppstandelse.

Helseminister Bent Høie (H) oppfordret blant annet kommunene til å bruke sunn fornuft i slike saker direkte på NRK Dagsrevyen:

– Jeg tror de aller fleste forstår at eldre som har bodd sammen hele livet, og som har et sterkt ønske om også å bo sammen når den ene har behov for mer omfattende pleie og omsorg, bør få muligheten til det.

Allerede torsdag snudde Arendal kommune og sa at ekteparet likevel skal få bo på sykehjem sammen. Kommunen vil også innføre en samboergaranti for andre eldre par.

Helseministeren mener at andre kommuner bør gjøre det sammen, men Arbeiderpartiet ønsker å gå enda lenger.

– I saker der den ene ektefellen eller samboeren har fått sykehjemsplass, og den andre også er avhengig av kommunens tjenester, bør man ha en samboergaranti i lovverket slik at de skal få bo sammen de siste månedene og årene av livet, sier helsepolitisk talsmann i Ap, Torgeir Micaelsen.

I motsetning til helseministeren, ønsker ikke Ap at det skal være opp til hver enkelt kommune å avgjøre om de vil innføre en samboergaranti eller ikke.

GIR GARANTI: Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen (t.h.) vil innføre en nasjonal samboergaranti for par hvor bare den ene har krav på langtidsplass på sykehjem. Helseminister Bent Høie (H) mener at kommunene selv kan innføre en slik garanti. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

– Saken fra Arendal viser at lovverket er uklart og åpent for skjønn og tolkning. Vi bør ha en garanti som gjelder for alle kommuner, mener Micaelsen.

Han understreker at han ikke anklager Arendal kommune for å ha gjort feil i behandlingen av saken til Gunvor og Charles.

Ap-politikeren er også klar på at den samboeren eller ektefellen som ikke har rett på sykehjemsplass, må oppfylle visse kriterier for at garantien skal gjelde.

Må oppfylle visse kriterier



Oslo er en av kommunene som allerede har innført samboergaranti. Forutsetningen er at også den som ikke har vedtak om langtidsopphold på sykehjem, må trenge helse- og omsorgstjenester. Vedkommende må også delvis oppfylle kriterier for korttidsplass på sykehjem.

– En nasjonal samboergaranti vil unngå å sette kommuner i en vanskelig situasjon. Det er frekt av helseminister å si at det er lov å bruke sunn fornuft, og så overlate til hver enkelt kommune å tolke et uklart regelverk som han selv er ansvarlig for, mener Micaelsen.

Ifølge Arbeiderpartiet vil ikke en samboergaranti gjelde for så veldig mange par. Micaelsen mener det er fullt mulig å håndtere en slik garanti for kommunene.

– Dette bør være en smal sak for Stortinget å få til hvis alle legger godviljen til, sier han.

Høie: Vi går lenger enn Ap



Helseminister Bent Høie vil foreløpig ikke innføre en nasjonal samboergaranti slik Ap foreslår. Han mener likevel at regjeringen i realiteten går lenger:

– Vi har vedtatt en lov som gjør at alle kommunestyrer må behandle dette før sommeren 2017. I neste omgang vil vi vurdere om dette skal inn i de nasjonale retningslinjene. Dette var en rettighet Ap stemte imot, sier Høie.

– Hvorfor kan du ikke lage en nasjonal samboergaranti med en gang?

– Vi vil se på erfaringene med lokale forskrifter først. Det er i motsetning til Arbeiderpartiet, som ikke vil ha det en gang. Da kan jeg ikke skjønne hvordan de kan ha noe grunnlag for å etablere en slik garanti.

– Er du villig til å innføre en nasjonal samboergaranti?

– Ja, det er det helt naturlig å vurdere når vi skal lage de nasjonale forskriftene etter vi har høstet erfaringer med de lokale. Derfor er det veldig bra om kommunene allerede gjør det i de lokale reglene som skal vedtas før sommeren, svarer helseministeren.