Alderdommen kan være god: – 70 er det nye 60!

Bjørn Grinde (65) er seniorforsker og har en gladnyhet å komme med: Dagens eldre er friskere, sunnere og mer ressurssterke enn noensinne.

– Dagens 70-åringer ofte er like friske og aktive som 60-åringer var før i tiden. Årsaken er at vi lever sunnere nå, røyker og drikker mindre, og spiser mindre sukker. Men fortsatt er det en del å gå på med tanke på å gi hele befolkningen flest mulige gode år, forteller Grinde.

Eldreboom * Omsorgsbyrden for eldre dobles før 2065. * Før år 2080 vil omsorgsbyrden for eldre være større enn omsorgsbyrden for barn. * I år 2100 vil det være 200 000 flere eldre enn barn i Norge. * I dag er 11 prosent av befolkningen over 70 år. I 2060 vil rundt 19 prosent av oss være så gamle, og i år 2100 er hele 22 prosent av befolkningen over 70. Kilde: SSB



– Forventet levealder blir stadig høyere. Samtidig holder fruktbarheten seg relativt stabil. Det gjør at andelen eldre blant oss vokser raskt, fortalte forsker Stefan Leknes i Statistisk sentralbyrå til VG i forbindelse med SSBs siste befolkningsfremskrivning.

Den viser hvordan eldrebølgen vil slå over de kommende generasjoner. Det er sannsynligvis åtte millioner av oss i år 2100.

– Flere burde tenke igjennom sine vaner når det gjelder kosthold og fysisk aktivitet. Dessuten er det rom for bedring med tanke på psykisk helse. Dessverre er det vanskeligere å trene opp hjernen enn bicepsen, slår Grinde fast.



Aktivitet er det viktigste

Bjørn Grinde er seniorforsker ved avdeling Aldring på Folkehelseinstituttet (FHI). På avdelingen har de som motto at «70 er det nye 60». I boken «Aldring» skriver han om hvordan man best kan optimalisere alderdommen: hvor mange år man får, og hvor gode de er.

Det aller viktigste er å holde seg aktiv, både fysisk og mentalt.

– De fleste vil si at det er et litt kjedelig råd, de vil heller poppe en pille om morgenen. De fleste eldre kan trolig ha glede av piller, men en sunn livsstil betyr mer.

Selv er Grinde 65 og driver med orienteringsløp «i håp om å en dag bli 90 og kunne ta med rullatoren ut i skauen».

Statistisk sett er det en sammenheng mellom å være sosialt aktiv og å leve et godt liv, forteller Grinde. Men det kan være vanskelig – særlig hvis man mister partneren sin. Menn er overrepresentert i gruppen ensomme eldre.

– Menn er dårligere til å opprettholde nettverkene sine. Det hadde vært fint å få med flere på sosiale aktiviteter.

Begynn nå!

Så når bør man begynne forebyggingen? Så tidlig som mulig. Ifølge Grinde starter aldringsprosessen allerede i 20-årene.

– Du holder deg godt til du er rundt 40, men grunnlaget for en god alderdom legges før det.

– Likevel er det aldri for sent, alle kan gjøre noe for at det resterende livet blir bedre og lengre. Det å investere i alderdommen, er kanskje det viktigste vi gjør i livet.