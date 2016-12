Eldre mann savnet etter brann i enebolig på Nesodden

En eldre mann er savnet etter en brann i en bolig på Nesodden. En kvinne er sendt til sykehus med alvorlige skader.

Like etter klokken 22 lørdag kveld meldte politiet i Follo at alle nødetater var på vei til Fagerstrand på Nesodden, der et bolighus sto i full fyr.

Kort tid senere var brannvesenet i gang med slukningsarbeidet, og det ble startet søk etter en av beboerne som det ikke var gjort rede for.

– Det er et eldre ektepar som bor her. Kvinnen reddet seg ut med store brannskader og er fraktet til Ullevål. Mannen er dessverre savnet der inne. Brannen er for sterk til at røykdykkere kan gå inn nå, sier innsatsleder Arild Skarø i Follo politidistrikt til Aftenposten.

Rundt midtnatt opplyser politiet at det fortsatt pågår slukking på stedet.

– Brannvesenet har fortsatt ikke fått gjennomsøkt hele huset, fordi det brenner kraftig i huset fortsatt. Dermed er det fortsatt én person vi ikke har kontroll på, sier operasjonsleder Magnar Tinjar i Øst politidistrikt til VG.

Ifølge Tinjar vil slukningsarbeidet trolig fortsette i noen timer. Klokken 02.30 opplyser politiet til VG at det er tatt en beslutning om at brannen må slukkes helt før nye søk etter den savnede mannen kan begynne.

Klokken 05.00 opplyser politiet at brannen er slukket.

– Brannvesenet driver med etterslukking fortsatt. Vi avventer å søke gjennom huset etter personen som er savnet til vi får krimteknikere på plass utover dagen, sier Tinjar til VG.

Han forteller videre at konturene til huset fortsatt står. Det er uvisst hva som er årsak til brannen.

