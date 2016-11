Eldre ektepar bundet fast og slått i brutalt hjemmeran

Tre maskerte menn tok seg inn i et hus i Vestfold og truet det eldre ekteparet med kniv. Gjerningsmennene er fortsatt på frifot.

Klokken 23.00 fredag kveld fikk politiet i Vestfold en dramatisk melding:

En nabo kom hjem fra kveldsvakt og hørte rop om hjelp. Et ektepar i 70-årene forklarte at tre maskerte og svartkledde menn hadde tatt seg inn til dem, bundet, slått og ranet dem.

– Dette er en svært alvorlig hendelse. Gjerningsmennene har oppsøkt forsvarsløse mennesker. En av ofrene ble bundet fast mens en annen satt i rullestol. Begge ble truet med kniv og utsatt for vold, mens gjerningsmennene gjennomsøkte hele huset for verdisaker, sier Kjetil Indahl, operasjonsleder i Vestfold-politiet til VG, i totiden natt til lørdag.

Han skal ha blitt slått i ansiktet og hun flere steder på kroppen. Ifølge Aftenposten er mannen avhengig av en pustemaskin for å overleve.

Holder alle muligheter åpne



Det er uklart hvor lenge gjerningsmennene var inne i huset, men ifølge politiet tok de seg god tid til å gjennomsøke skap og skuffer. Foreløpig informasjon tilsier at de fikk med seg sølvtøy.

Gjerningsmennene snakket ikke norsk.

– Vi har fått opplyst at de snakket engelsk seg imellom, men på en måte som tyder på at det ikke var morsmålet deres, sier operasjonsleder Per Andreasen til VG.

Huset ligger innerst i et lite boligfelt mellom Tønsberg og Åsgårdstrand.

Politiet vet foreløpig ikke hvorfor ekteparet ble plukket ut, og kan ikke utelukke at huset var utvalgt av ranerne på forhånd.

– Det er et av spørsmålene vi skal undersøke. I denne fasen holder vi alle muligheter åpne, sier Andreasen.

Urolige naboer



De søker nå igjennom området med store styrker og hunder på leting etter gjerningsmennene. Det er uklart hvilke verdier de fikk med seg. Det skal ikke dreise seg om alvorlige skader, men kvinnen er sendt til sykehus.

VG har snakket med naboer som natt til lørdag er urolige fordi gjerningsmennene er på frifot.