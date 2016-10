Trolig flertall for å vrake sjokkøkning i årsavgift for elbiler

Regjeringspartiene kan bli stående alene om å ville øke årsavgiften på elbiler med 1200 kroner. Hverken støttepartiene eller opposisjonen har tenning.

Dermed kan det oppsiktsvekkende forslaget om å skru opp årsavgiften for elbiler med 1200 kroner fra 2018 være vraket før regjeringen får dratt ut elkontakten av ladestasjonen.

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan i KrF gjør det klinkende klart at hans stortingsgruppe vil stemme mot årsavgift-forslaget.

– Vi mener dette er et stort skritt i feil retning. Noe av det mest suksessfulle grepet vi har gjort i elbilpolitiken, er jo å gi fordeler for å gjøre det attraktivt å kjøpe- og bruke elbil, sier Grøvan til VG.

SIER NEI TIL REGJERINGEN: Hans Fredrik Grøvan (Krf). Foto: Vidar Ruud, , NTB scanpix

Han mener også en avgiftsøkning på over 1000 kroner i året til elbilister, er helt feil signal å gi i en situasjon hvor «alle» leter etter muligheter for reduserte utslipp i samferdselssektoren.

Elvestuen: Dette må vi få orden på



Venstres Ola Elvestuen, som leder Stortingets Energi og miljøkomité, er minst like oppgitt over årsavgift-forslaget som Grøvan.

– Vi skal forsterke virkemidlene, ikke svekke dem. Dette må vi få orden på allerede i høst, i forhandlingene, sier han til VG.

Blant opposisjonspartiene er det heller ingen elektrisk stemning for en heving av årsavgiften.

– Vil tro at vi ikke støtter det, men vi har ikke tatt de endelige rundene i partiet på bilavgiftene fremover, skriver leder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet i en sms til VG.

Advarer mot at folk kan velge bort elbil



Nestleder Terje Aasland (Ap) i Stortingets miljøkomité, minner regjeringen om målsettingen om at hele bilparken skal bestå av nullutslippsbiler om ni år.

– Vi er nå i en situasjon der vi må gjøre klimavennlige valg. Men regjeringen er ikke på det sporet. Å innføre en gradvis økning i årsavgiften på den måten som regjeringen nå går inn for, kan føre til at folk velger bort elbil, advarer Aasland.

VIL BEHOLDE ELBIL-FORDELER: Audun Lysbakken (SV). Foto: Eskil Wie Furunes , VG

Også han tar i likhet med Vedum forbehold om at stortingsgruppen i Arbeiderpartiet ennå ikke har drøftet avgiftsforslaget.

De selverklærte miljøpartiene SV og MDG er også sterkt mot en økning på over 1000-lappen i årsavgiften for nullutslippsbiler fra 2018.

MDG-Lan trodde det var spøk



MDG skriver i sitt forslag til partiprogram at de vil styre avgiftspolitikken mot en raskest mulig innfasing av utslippsfrie biler.

Partiets miljøbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, trodde først det var en spøk da VG fortalte henne at regjeringen ville heve årsavgiften på elbiler med 1200 kroner.

SV-leder Audun Lysbakken er en minst like stor motstander:

– Dette er vi mot. Dette er enda et eksempel på at regjeringen i praksis gjør det enda mer attraktivt å velge fossilbil. I tillegg er det enda et eksempel som viser at Høyre og Frp slett ikke planlegger et grønt skifte, sier Lysbakken.

Bellona-Hauge rasende



Bellona-leder Frederic Hauge har fyrt seg betydelig opp mot den oppsiktsvekkende økningen i årsavgiften for elbiler.

Avsløringen om at regjeringen har forsøkt å snik-innføre årsavgift på elbiler bør være spikeren i kisten for hele avgiftsdebatten mellom regjeringen og støttepartiene.

– Det virker som regjeringen ønsker at utslippene skal gå opp, sier en rasende Bellona-leder Frederic Hauge.

Han kaller regjeringens forslag til statsbudsjett for et svik.

Hauge er oppgitt over at regjeringens budsjettforslag til statsbudsjett vil gjøre nullutslippsbiler dyrere, mens de vil bruke 900 millioner på å lette avgiftene for fossilbiler.

– Det er på tide at Venstre og KrF enten trekker seg fra forhandlingene eller krever radikale omveltninger i budsjettet, sier Hauge.

Høyres Nikolai Astrup som leder Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité, minner om at regjeringspartiene og støttepartiene gikk inn for en slik innfasing av årsavgiften på elbiler som går frem av statsbudsjettet, så sent som i fjor.

– Det lå i enigheten om bilavgiftene som vi ble enige med de fire borgerlige partiene om i fjor, at det skulle innføres halv årsavgift fra 2018, skriver Astrup i en epost til VG.

I regjeringserklæringen, som også hadde støtte fra KrF og Venstre, er det lagt inn en åpning for årsavgift for elbiler fra 2017 i følgende kulepunkt i klimakapittelet:

• Videreføre avgiftsfordelene for nullutslippsbiler til 2017.