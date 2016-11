Tesla-eierne får 233.400 kroner mer av staten enn de som kjører Leaf

En Tesla-eier får 297.000 kroner i avgiftslette. En Nissan Leaf-eier får 63.600.

Finansdepartementet har regnet ut at man ved å fjerne fordelene, i stedet kan gi alle som kjøper elbil 140.000 kroner i kontanter.

– Det kan være en god idé. Fortsetter elbil-subsidieringen av rikfolk, vil det bli stor motstand mot det grønne skiftet fra folk som går i vanlige arbeidsklær, sier Sp-høvdingen Per Olaf Lundteigen.

Han har stilt to spørsmål til Finansdepartement som lyder omtrent slik:

1. Hvor mye utgjør avgiftsfordelene i rene kroner for (fem navngitte) elbil-merker?

2. Hvis man fjerner alle elbilfordelene og i stedet gir en sjekk til alle når de kjøper seg en elbil, hvor stor kan den sjekken bli?

Les også: Stadig flere velger bilder med stikkontakt



Tallenes tale

Finansdepartementets folk gikk i gang med kalkulatoren og har gitt klare svar:

• Samlet gir en Tesla S med med 75 kWh batteripakke, priset til 675.700 kroner, en avgiftslette på 297.090 kroner. Tesla opererer med fire nivåer på sin S-modell: 60,75, 90 og 100: 75 kWh-batteri-modellen er altså den nest billigste.

• Finansdepartementet har også regnet på en dyrere modell av Teslas S, hvor de opererer med en listepris på 1.053.300 kroner. De som har råd til å kjøpe den får en avgiftslette på 412.900 kroner.

• En som kjøper en Nissan Leaf til 245 090 kroner får 63 600 kroner i avgiftslette.

• Tre andre biler med omtrent samme prisklasse som Leaf'en, får omtrent samme avgiftslette.

Lundteigen spurte bare etter modelltyper. Departementet har valgt ut noen.

Det sentrale svaret på spørsmål to er slik:

• Hvis alle som kjøper elbil i fremtiden får 140.000 kroner som en kontantutbetaling fra staten, i stedet for dagens elbilfordeler, så vil statens utgifter til elbiler gå i tilnærmet null.

Les også: Slutt på gratis Tesla-passering

Vil at fordelene trappes ned

– Jeg synes disse tallene illustrerer at tiden er overmoden for å se på de fordelingsmessige konsekvensene av elbilpolitikken. Jeg synes de ikke tåler dagslys, fordi de avslører at det er dem med god råd får så mye mer enn andre, sier Lundteigen.

– Du vil i stedet gi 140 000 kroner flatt til alle som kjøper elbil?

– Ja, det er i hvert fall en god sosial profil. Vi må diskutere ordninger som gir en bedre fordeling. Jeg synes det bør være like subsidier til alle som går over til elbil, fordi det vil kunne skape legitimitet blant vanlige folk med vanlige inntekter, som ikke har råd til en Tesla.

Lundteigen mener hele ordningen bør trappes ned.

– Utgangspunktet for elbil-fordelene var at de skulle vurderes da salget hadde nådd 50.000 biler totalt eller i 2017.

Det taket ble nådd i fjor og nå er elbilsalget rundt 100.000 biler.

– Jeg synes det bør trappes ned fordi taket vi fastsatte er nådd for lengst, sier han.

– Regjeringen vil videreføre det fordi vi i år har forpliktet oss til EUs kutt etter Parisavtalen, hvor kutt av CO₂ innen transport er det området som kan gi størst kutt?

– Det kan være en god premiss, men de har vært så tafatte på andre områder, spesielt innen biodrivstoff. Det begynte med mulighetene som forsvant med Union i Skien i 2005. Nå er det bare Borregaard igjen som kan produsere biodiesel eller bioetanol.

Les også: Så mye billigere blir ladehybridene

Åpner for endring



Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) svarer på vegne av regjeringen: Han åpner for å vurdere bedre sosial fordeling av elbil-avgiftene.

– Det vil være nødvendig med elbilfordeler i flere år ennå, men jeg vil ikke stenge døren for at de kan utformes på måter som har bedre fordelingseffekt. På den annen side skal vi ikke glemme at 85 prosent av elbilene er billigere enn Tesla: Selv om Teslaene får størst avgiftslettelse fordi de er dyrest, får jo også «folke-elbiler» som e-golf betydelige avgiftslettelser, sier Helgesen.

Les også: Vil straffe lurehybridene

Pressetalsmann Even Sandvold Roland i Tesla Norge ønsker bare å gi en kort kommentar:

– Tesla erstatter de bensin- og dieselbilene med høyest utslipp. Utover det vil jeg ikke spekulere i teoretiske markedssituasjoner, sier han og viser til Miljødirektoratets rapport om elbil-subsidiene, som viser at det er en kostnadseffektiv måte å kutte CO₂-utslippene på.

Les også: Freder elbilmoms til 2020

Får støtte

Sjeføkonom Terje Strøm i NyAnalyse støtter Lundteigen.

– Vi har sett en svært vellykket elbil-politikk de senere år: Fra 2000 til september i år er det registrert 99.808 elbiler og det øker på grunn av fordelene. Men milliardsubsidier av elbiler i sportsklassen er nok ikke lenger politikk for klima eller folk flest.

– Derfor kan tallene fra Finansdepartementet bidra til debatt om det er på tide å tenke nytt om fritak for moms på Tesla elbiler og lignende dyre modeller som trolig vil komme. Jeg støtter retningen som Sp foreslår med fast beløp i støtte slik at vanlige elbiler får mest økonomisk støtte fra neste år, sier Strøm.