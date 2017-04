Sjeføkonom: – Derfor ryker elbil-fordelene

En oversikt fra Finansdepartementet viser at overgangen til elbiler vil gi 23 milliarder kroner mindre i skatteinntekter i 2025. – Det viser hvorfor elbil-fordelene vil ryke, sier sjeføkonom Terje Strøm.

I 2016 kom det inn 48,4 milliarder kroner i ulike bilavgifter. I år ligger det an til at bilavgiftene vil smøre statsbudsjettet med 48,2 milliarder kroner.

Les: Slik forsvarte Jensen økt elavgift

Milliarder forsvinner



Nå fases fossile biler ut og stadig flere kjøper seg elbiler. Beregningene fra Finansdepartementet viser at bilavgifts-inntektene vil falle til 24,8 milliarder kroner i 2025, hvis alle nye biler blir nullutslippsbiler, som flere politiske partier har som mål:

Det gir 23,4 milliarder kroner mindre å rutte med over statsbudsjettet.

Les: Tesla-subsidiering gir 30 000 gratis årskort

– Det er helt tydelig en gedigen oppoverbakke i elbil-politikken i Norge: Det er supert at flere kjører elbil og slipper ut mindre, men det er svært kostbart for staten blant annet å subsidiere Tesla-eiere og alle andre, sier sjeføkonom Terje Strøm i Ny Analyse.

Han viser at det i perspektivmeldingen konkluderes med at denne utviklingen kan føre til «en kraftig reduksjon i handlingsrommet i statsbudsjettet».

Les: – Tesla uforklarlig dyr

Spår ny avgift også på elbiler



Strøm fremholder at det kan hende det ikke er realistisk at alt nybilsalg av biler er nullutslippsbiler i 2025.

– Det er en streng forutsetning for regnestykket; det kan hende at vi ikke er der om åtte år. Men poenget er at det uansett vil bli snakk om så stort bortfall av inntekter til statskassen, at politikerne vil bli tvunget til å kutte i elbil-fordelene, altså øke inntektene fra bilbruk.

Les: Disse elbilene kommer de neste fire årene

Strøm tror politikerne i en tid hvor oljeinntektene reduseres, ikke vil sitte og se på at melkekuen bilavgifter, vil forsvinne som inntektskilde til statskassen.

– Det er veldig sannsynlig at en kilometeravgift basert på en form for digital sporing av veislitasje for alle biler, kommer i stedet, kombinert med en nedtrapping av fordelene elbiler har i dag, sier Strøm.

Les: Fersk utfordrer for Tesla

Frp-sjefen: – Bilen ingen melkeku



Finansminister Siv Jensen (Frp) vil ikke svare på hvordan regjeringen vil fylle opp milliardhullet som inntektsfallet vil gi.

– Det er hevet over enhver tvil at lavere avgifter på nye biler er viktig for å fornye bilparken. Hvorvidt det skal være fullt fritak for elbiler også i fremtiden har ikke regjeringen tatt stilling til nå, men jeg kan si det slik: Frp har aldri ønsket å bruke bilen som melkeku for å skaffe staten avgiftsinntekter.

Hun sier det er bra at folk får sikrere og mer miljøvennlige familiebiler til en rimeligere pris.

– Skal vi få ned utslippene kommer vi ikke unna en fornying av bilparken. Derfor har regjeringen lagt om og senket avgiftene på nye miljøvennlige biler. Elbilfordelene er videreført, men de store, nye avgiftslettelsene har gått til hybrider og vanlige familiebiler med lave utslipp. I dag betaler bilistene i snitt 25 000 kroner mindre i engangsavgift enn i 2013, når de skal kjøpe seg en ny bil.

Les: Beinhard konkurranse

– Klarer uten å straffe bilistene



I bilavgiftsenigheten mellom de fire samarbeidspartiene sikres det at nullsats for merverdiavgift for elbiler videreføres til 2020 og at fritaket for engangsavgift på elbiler videreføres.

Gratis parkering, fergetransport, bompengefritak og kollektivfelt avgjøres lokalt, men det etableres en bindende nasjonal regel om at utslippsfrie biler skal ha halvparten av takstene til biler som ikke er nullutslippsbiler.

Finansministeren sier utslippsframskrivingene viser at hvert tredje gram mindre CO₂ fram mot 2030 kommer fordi det ruller nye, moderne og miljøvennlige biler ut på veiene.

– Det klarer vi uten å straffe bilistene, sier hun.