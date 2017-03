Rikspolitikere vil ha ladetiltak for elbiler

SV og Venstre fremmer neste uke forslag om at alle nybygg må kunne lade elbiler. De vil også at Enova lager en støtteordning for dette.

Dermed kommer stortingspolitikerne på banen etter at Høyre, Venstre og KrF i Oslo nylig foreslo utvidede tiltak for å få flere ladestasjoner til elbiler i sameier og borettslag i hovedstaden.

De siste tre årene har det blitt en kamp for å få fylt batteriet i Oslo etter at det har blitt mer enn dobbelt så mange elbiler per ladepunkter. Men nå vil SV og V sikre at også elbilkjørere andre steder i landet kan få fylt opp batteriet.

– Elbil skal bli folkebilen. Når vi fikk internett inn i alle husene, må vi klare å få ladestrøm inn i alle garasjer, skriver SVs Heikki Holmås i en e-post til VG.

Han står bak forslaget sammen med blant annet partikollega Audun Lysbakken og Venstres Abid Raja.

Les også: Fjerner verdifulle elbilgoder

De to partiene vil at regjeringen også oppretter en egen rådgivningstjeneste, gjerne i samarbeid med kommunene, hvor man kan få veiledning om blant annet installering av ladepunkter i fellesgarasjer og at Enova gir støtte til nødvendige investeringer i boligbyggets infrastruktur. Selve ladepunktet, mener de, må den enkelte bruker eller borettslag betale for selv.

Husker du? Nå vil også håndverkere kjøre elbiler

SV og V vil også ha et nasjonalt regelverk som krever at alle som bygger nytt må tilrettelegge for ladepunkter på alle parkeringsplasser. Også ved rehabilitering av bygg skal dette kravet gjelde, mener de to partiene.

– Jo flere ladepunkter der man bor, jo flere vil bli fristet til å kjøpe elbil, sier Abid Raja (V) til VG.

Han opplyser at forslaget fremmes i Stortinget neste uke. Det vil så sannsynligvis behandles i enten samferdsels- eller miljøkomiteen før Stortinget voterer over saken.

– Det kommer til å bli avgjort før sommeren, sier Raja.

Les mer: Slutt på gratis Tesla-passering

Også Elbilforeningen har etterlyst en ny offentlig støtteordning og rådgivning til borettslag og sameier som vurderer å sette opp ladere.

Ifølge foreningen gir Oslo kommune i dag støtte til borettslag og næringsdrivende, men ikke til de som har faste parkeringsplasser, og støtten per ladepunkt er begrenset til 10 000 kroner.