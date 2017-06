Oslo blar opp for ladestasjoner i borettslag

Fra torsdag av kan du søke Oslo kommune om tilskudd til infrastruktur for ladestasjoner for elbiler i sameier og borettslag.

Dermed har kommunen lagt om sin tilskuddsordning – og økt bevilgningene med 10 millioner kroner.

Som VG tidligere har skrevet har det de tre siste årene blitt mer enn dobbelt så mange elbiler per ladepunkter i hovedstaden. Siden over 60 prosent bor i blokk, ifølge tall fra SSB, og elbil og ladbare hybrider nå utgjør 46 prosent av nybilsalget i Oslo, vil kommunen legge til rette for at innbyggerne får «fylt tanken.»

– Det er riktig og bra at Oslo kommune gir støtte til slike tiltak, og ikke minst at de legger opp til rådgivning for borettslag som vil bygge ladepunkter, sier Jan Brede Strengen (46) i Åsly borettslag på Bogstad.

Han forteller at mange beboere frykter at lading av elbiler skal gi økt brannfare og at styrene mangler kunnskap på området.

Maks en million

Mens man tidligere kunne få maks 10 000 kroner i støtte per ladepunkt, skal pengene nå gå til infrastrukturen i bygget for å gjøre det såkalt ladeklart.

Tilskuddet vil være på maks 20 prosent av godkjente investeringskostnader og begrenset til 5000 kroner per ladepunkt det legges til rette for – maksimalt en million kroner per borettslag eller sameie.

Det vil ikke lenger gis støtte til selve ladepunktet på den enkelte p-plass.

Pengene tas fra kommunens Klima- og energifondets normale tilskuddsramme som nå økes fra 60 til 70 millioner kroner i inneværende år. Dette beløpet inkluderer støtte til utskiftning av oljefyrer, vedovner og andre tiltak.

Heidi Sørensen, leder av Klimaetaten, regner med at rundt 15 millioner kroner vil bli brukt på tilskudd til infrastruktur til ladestasjoner.

Også styringsverktøy, såkalt «smarte løsninger» for å kunne lade flest mulig biler uten å måtte oppgradere trafostasjonen, dekkes av ordningen.

– Vi tror ikke at vi kommer til å gå «tom.» Skulle det skje, må vi se om det kan bevilges mer penger, sier Sørensen og peker på at dagens beløp rekker til 3000 ladepunkter og at det tross alt snart bare er seks måneder igjen av året.

Mener han får mindre støtte

Ifølge den gamle tilskuddsordningen, ga kommunen inntil 10 000 kroner per ladepunkt, men kun hvis ladepunktene var tilgjengelig for alle. Og de fleste borettslag opererer som kjent med faste plasser.

Selv om Strengen er fornøyd med den nye tilskuddsordningen, har han regnet på at hans borettslag faktisk kunne fått mer penger i støtte med den gamle ordningen.

– Jeg har regnet ut at vi nå får 66 000 kroner i støtte i stedet for 100 000 hvis vi bygger ut 10 plasser. Men samtidig slipper man å tøye reglene, sier Strengen med tanke på at det i dag kun gis støtte hvis man ikke har faste plasser.

Sørensen sier hun ikke kan kommentere dette uten å ha sett hele regnestykket.

I dag bruker Strengen og de andre elbileierne i borettslaget vanlige stikkontakter når de lader bilen.

Foreløpige prisoverslag tyder på at de må bruke rundt 600 000 for å bedre infrastrukturen i borettslaget for å gi alle beboerne mulighet til å lade. I dette regnestykket inngår også 13 ladepunkter, inkludert tre punkter for ladbare hybrider.

Elbilforeningen storfornøyd

Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen, sier den nye ordningen er helt i tråd med det de selv har foreslått.

– Dette er en kjempebra ordning som vil gjøre at det blir ladebonanza i Oslo. Nå blir det ordentlig fart på utbyggingen av ladestasjoner ved at man i praksis sidestiller de som bor i leilighet med dem som bor i enebolig, sier Bu til VG.