Opposisjonen i Oslo vil hjelpe borettslag med ladestasjoner

Høyre, Venstre og KrF foreslår utvidede tiltak for å få flere ladestasjoner til elbiler i sameier og borettslag.

De siste tre årene har det blitt mer enn dobbelt så mange elbiler per ladepunkter i Oslo. Nå er det en kamp for å få fylt batteriet.

Det ønsker de tre partiene å gjøre noe med. De vil ha en ny og bedre støtteordning samt en rådgivningstjeneste for sameier og borettslag som ønsker å etablere ladestasjoner og har nå fremmet et privat forslag om dette.

VIL GI MER PENGER: Oslo Venstres Guri Melby vil få på plass flere ladestasjoner i Oslos boligområder.

– Vi foreslo dette også i forbindelse med Oslo-budsjettet i høst, men da ble det nedstemt, sier Guri Melby (V), tidligere byråd for samferdsel og miljø i Oslo.

– Vi mener at det i første omgang bør settes av ti millioner kroner for å få fart på en slik ordning, så får man heller trappe opp etter hvert, sier Melby til VG.

Siden budsjettet allerede er vedtatt må disse pengene tas fra andre poster.

– Hvis vi fortsatt skal ha flere elbiler i Oslo må vi legge til rette for det. Mange bor i leiligheter og de trenger et sted å lade bilen sin, sier Melby og legger til at mange borettslag synes det vanskelig å ta stilling til om de skal ha ladestasjon, hvem som skal betale for dette og hvilken type de trenger.

– Derfor mener vi det er behov for både rådgivningshjelp og pengestøtte, sier Melby.

Gir allerede støtte

NY ORDNING TRENGS: Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu mener det må på plass en ny ordning for best mulig resultat.

Også Elbilforeningen etterlyser en ny offentlig støtteordning og rådgivning til borettslag og sameier som vurderer å sette opp ladere.

– I dag gir Oslo kommune slik støtte til borettslag og næringsdrivende, men det gis ikke tilskudd til de som har faste parkeringsplasser og det er det mest vanlige. Og du får uansett bare

10 000 kroner i støtte per ladepunkt, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Ifølge elbilforeningen ga Oslo kommune i fjor 3,2 millioner kroner i slik støtte. – Vi trenger en ny støtteordning for å bygge opp infrastrukturen i garasjene for større strømeffekt, strømtavler og fordeling av strømmen, sier Bu, som mener at mange borettslag har hverken kunnskap eller økonomi til å installere ladestasjoner.

– Oslo har allerede en slik støtteordning for borettslag og sameier til å bygge ladestasjoner, og byrådet har i 2017 økt potten til gulrottiltak som innbyggere og næringsliv kan søke på fra Oslos klimafond til 60 millioner, skriver byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), i en e-post til VG.

Dette beløpet inkluderer støtte til utskiftning av oljefyrer, vedovner og andre tiltak. Berg er opptatt av å få mest mulig ut av disse pengene, spesielt nå som elbilmodellene raskt utvikler seg og mange har større batterier og lengre rekkevidde.

– Dette er vi nå i ferd med å gå grundig gjennom for å fremover kunne legge maksimalt godt til rette for elbil i Oslo, skriver hun videre.

Vil fjerne elbil-parkering

Berg vil fjerne muligheten for vanlige bilister til å parkere elbilen sin i sentrum. Det vinner ikke gehør hos Melby – som selv kjører elektrisk.

– Vi synes dette er litt korttenkt og vi vil være sikre på at vi ikke får færre ladeplasser. For å stimulere folk til å skifte til elbil bør det være tillatt å kjøre elbil i sentrum i hvert fall en stund til, mener Melby.

– Hvorfor vil byrådet fjerne elbiladepunkter innenfor Ring 1?

– Elbiler og fossilbiler tar like mye plass i gatene. En del av de rundt 60 ladestolpene som i dag finnes i sentrum vil kunne brukes til varelevering også fremover, og de andre kan flyttes til andre steder i byen, skriver Berg.

Hun ønsker å skape en mer levende by med plass til andre ting enn privatbiler.

Kritiske til å fjerne p-plasser

MÅ GÅ MOTSATT VEI: Oslo Høyres Eirik Lae Solberg mener byrådet burde snu i måten de legger til rette for elbiler på.

Høyres Eirik Lae Solberg, som leder Samferdsel- og miljøkomiteen i Oslo, synes det er en dårlig idé å fjerne parkeringsplasser med lademuligheter i sentrum.

– Jeg mener vi bør gå motsatt vei av det byrådet legger opp til og heller etablere flere ladestasjoner for elbiler både i sentrum og i boligområdene, sier Solberg til VG.

Frp er ikke negativ til elbilforslaget fra H, V og KrF.

– Vi har ikke drøftet forslaget i gruppen, men fra min side er jeg positivt innstilt. Vi ønsker å tilrettelegge for at folk kan ta miljøvennlige valg, og dette vil bidra til det, sier Tommy Skjervold, som representerer Frp i Samferdsels- og miljøkomiteen.

Han har fått mange henvendelser fra folk i borettslag som ikke har tilgang til ladestasjoner.

Bystyrets plan om å fjerne parkeringsplasser for elbiler i sentrum synes han er et stort tilbakesteg.

– Det mener jeg er en gal beslutning, sier Skjervold til VG.