Kjørte med dukke for å bruke kollektivfeltet

Da politiet kontrollerte kollektivfeltetkjøringen på E18 i morgenrushet for noen dager siden stoppet de et svært spesielt reisefølge.

Mellom klokken 07.00 og 09.00 har man bare lov til å bruke kollektivfeltet om man har minimum en medpassasjer. En elbil-sjåfør som ble stoppet under politiets kontroll ved Strand i Bærum torsdag forrige uke hadde gått for en svært kreativ løsning for å ta feltet i bruk.

Mannen hadde nemlig plassert en utstillingsdukke i passasjersetet - med parykk og Adidas-jakke. Den var godt spent fast med sikkerhetsbeltet på.

Fikk du med deg? Elbil lønner seg - men bare såvidt

– Dette er et bevis på at folk er kreative, sier Finn Erik Grønli, avsnittsleder i Trafikkorpset i Oslo.

Oslo politidistrikt la ut bildet av «paret» på Facebook tirsdag. Sjåføren fikk kjøre videre 5350 kroner fattigere, skriver politiet. Mannen vedtok forelegget på stedet.

– Dette viser nok at vedkommende ganske raskt forstod at det han hadde gjort var feil, sier Grønli.



Les også: Buss-sjef vil ha elbilene ut av kollektivfeltet

Ikke overrasket

Regelen om at man må være minst to personer i elbilen for å benytte seg av kollektivfeltet i morgenrushet ble innført 2.juni 2015. Siden den gang har politiet delt ut flere bøter i kontroller de har holdt i løpet av de aktuelle morgentimene.

– Det er nok av tilfeller å ta av, men en dukke i passasjersetet tror jeg ikke vi har sett tidligere. Jeg har hørt om slike eksempler fra utlandet, men dette er uvanlig her hjemme, sier avsnittslederen.

Les også: Elbiler får ikke kjøre i kollektivfelt flere steder i Oslo

Løsningen til elbil-sjåføren faller ikke i smak hos politiet.

– Dette er ikke et eksempel til etterfølgelse, understreker Grønli.

Ifølge politioverbetjenten prøver de å ha kontroller ute i trafikken hver dag. Han mener det er stor mangel på respekt for trafikkreglene blant dem som ferdes langs veiene.

Les også: Tror kollektivfelt for singler i elbiler stenges for godt

– Respekten for offentlige trafikkskilt er for dårlig, slår han fast og legger til at det trengs en holdningsendring hos mange.

Han ber folk respektere de reglene som finnes, og understreker at politiet ikke ønsker å se flere prøve seg på noe liknende for å snike seg inn i kollektivfeltet.