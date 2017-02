Kamp om ladestasjonene i Oslo

De siste tre årene har det blitt mer enn dobbelt så mange elbiler per ladepunkter i Oslo. Nå er det en kamp for å få fylt batteriet.

Det viser tall som elbilforeningen har hentet inn fra motorvognregisteret, SSB og NOBIL på oppfordring av VG.

Mens det i 2013 var 4 477 elbiler i hovedstaden, hadde dette økt til hele 18 896 i fjor. Det betyr at antall biler per offentlig tilgjengelig ladepunkt hoppet fra fire til 10.

– Dette er en kjempeutfordring! Vi ser at det er et veldig press på disse laderne. Det er stort sett fullt hele tiden. Slik var det ikke for få år siden, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

– I Oslo er det mange som faktisk kjøper elbil uten å ha ladeplass selv, men det er blitt litt risky business, legger hun til.

Buddy, som klassifiseres som tung MC, er også med i statistikken som elbilforeningen har utarbeidet.

I tillegg til de rene elbilene har det ifølge elbilforeningen blitt solgt over 4000 ladbare hybrider i Oslo som også trenger å kunne lade opp batteriet for ikke å spy ut eksos.

Vil ha offentlig støtte

Og mange Osloborgere har ikke eget ladepunkt for å fylle doningen. I fjorårets store elbilundersøkelse, Elbilisten, svarte 34 prosent at de hadde lader hjemme i borettslaget eller fellesgarasjen. Samtidig er det 62 prosent som sier de lader ved eneboligen eller rekkehuset.

FULL «TANK» TAKK: Her får en Volkswagen e-Golf fylt opp batteriet. Foto: Volkswagen

– Disse tallene viser at de fleste elbilister bor i enebolig. Men når vi vet at 70 prosent av boligene i Oslo er borettslag eller sameier, er potensialet til å få flere til å kjøpe elbil kjempestort. Mange av disse har i dag ofte ikke mulighet å fylle opp batteriet, sier Bu.

Hun etterlyser rådgivning til borettslag som vurderer å sette opp ladere samt en offentlig støtteordning hvor man kan få dekket deler av kostnadene.

– I dag gir Oslo kommune kun støtte til borettslag og næringsdrivende, men da må ladepunktene være tilgjengelig for alle. Bor du i et sameie med egne parkeringsplasser får du ikke støtte, sier Bu.

Ifølge elbilforeningen ga Oslo kommune i fjor 3,2 millioner kroner i slik støtte, noe som tilsvarer rundt 350 landepunkter.

– I Oslo er det rundt 360 000 person- og varebiler. Hvis Oslo skal nå 50 prosent kutt i CO₂ utslipp innen 2020 må slike tiltak på plass fort. Det holder ikke å fjerne alle bilene innenfor ring 1, mener Bu.

Ting på gang

Byråd for milø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), synes det er kjempegode nyheter at så mange i hovedstaden har kjøpt seg elbil.

– Dette er en utrolig gladnyhet, sier hun til VG.

Hun forteller at kommunen i fjor etablerte 214 nye ladeplasser i Oslo, en del av disse med støtte fra EU.

– I år skal vi bygge minst 200 og vi vil dermed ha 1300 kommunale ladeplasser innen utgangen av året, sier Berg.

Men i fremtiden synes hun ikke det er kommunens oppgave å eie energistasjoner -like lite som det er å eie bensinstasjoner - og håper flere private kommer på banen.

Berg viser til at Fortum nå har 37 hurtigladere for elbil i Oslo.

– Elbiler oppfører seg mer og mer som fossile biler i rekkevidde og bruk, det betyr at man trenger flere hurtigladere, sier Berg.

– Oslo kommune starter nå arbeidet med å etablere en eller to energistasjoner for miljøvennlig drivstoff, slik at enda flere kan velge miljøvennlig transport, men på sikt tror jeg markedet også vil bidra med slik infrastruktur, sier Berg. og legger til at kommunen kan bidra med arealer.

I sin handlingsplan for en utslippsfri bilpark i Oslo, vil kommunen også se på om det er mulig å gi økonomisk støtte til borettslag som vil bygge ladepunkter for elbil.

