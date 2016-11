Freder elbil-moms til 2020

Regjeringen har lagt en beskyttende hånd over momsfritaket.

De lover kjøpere av Tesla og andre elbiler at de slipper å betale i hvert fall fram til år 2020, skriver Dagens Næringsliv.

Da det gunstige elbilregimet ble innført i 2013 og senere forbedret ytterligere, ble det satt en grense på 50.000 biler av hensyn til at staten vil tape store inntekter ved at elbilene blant annet er fritatt merverdiavgift og bilavgifter.

Antall elbiler i Norge vil passere 100.000 innen utgangen av 2016, men finansminister Siv Jensen (Frp) vil ikke røre elbilregimet, selv om antallet er blitt langt høyere enn forutsatt da avgiftsregimet ble vedtatt.

– Det er et bredt politisk ønske om at man skal ha fordeler i avgiftssystemet. Alle elbiler får fritak. Og vi ser at det nå virker, sier finansminister Siv Jensen til DN.

Hittil i år er 14 prosent av elbilsalget Teslaer.

Klimaminister Vidar Helgesen (H) mener også dagens politikk bør videreføres.

– Vi bør videreføre dagens politikk fordi den virker, men hvilke enkeltelementer som skal være med hvor lenge, kan diskuteres, sier Helgesen til Dagens Næringsliv.

– Men nå har vi lagt et løp fram til 2020 i denne omgang. Og 85 prosent av elbilene er ikke Teslaer, sier Helgesen, som selv kjører e-golf.

