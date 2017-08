Ektepar funnet døde i campingvogn i Valdres

Da ekteparet i 70-årene ble meldt savnet av sin nærmeste familie, dro politiet ut og fant begge omkomne langs fylkesvei 51.

– Politiet jobber ut ifra flere teorier, men ingen av dem har med kriminalitet å gjøre, sier lensmann Kristoffer Magnus Tessem i Valdres til VG.

Selv om dødsfallene etterforskes som en ulykke, er begge de avdøde sendt til obduksjon. Det er også gjort kriminaltekniske undersøkelser på stedet.

– Mens vi avventer den foreløpige obduksjonsrapporten, gjør vi flere tekniske undersøkelser på stedet. Vi har ikke gjort noen spesielle funn ennå, sier Tessem.

Det var mandag ettermiddag at ekteparet, begge i tidlig 70-årene, ble meldt savnet av sine nærmeste etter ikke å ha gitt lyd fra seg på over en uke. De to var på campingtur og hadde opplyst at de skulle oppholde seg på Golsfjellet.

Etter meldingen om de savnede personene reiste Innlandet politidistrikt ut for å lete, og klokken 17.15 ble de to funnet omkomne i campingvognen.

– Det er en tragisk sak uansett hva som har skjedd, og de pårørende er selvsagt i dyp sorg, sier lensmannen.

Krimteknikere fra Gjøvik har bidratt i arbeidet som har pågått i campingvognen siden mandag kveld.