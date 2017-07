Nødetatene har ikke kontroll på hverken brannen eller beboere i boligene.

To leilighetskompleks står i full brann på Støren i Sør-Trøndelag.

– Det brenner i to leilighetskompleks eller rekkehus. Det er overtenning, og det er ikke kontroll på brannen. Det er en alvorlig situasjon, sier Trond Volden, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt til VG.

Første alarm om brannen kom klokken 14.30 lørdag ettermiddag.

– Vi er i ferd med å evakuere folk inn på sykehjem nær brannstedet. Det vi gjør nå er å få tilbakemeldinger på antall evakuerte og ta en opptelling i forhold til de som er registrert på adressen. Vi har ikke fått meldinger om savnede personer, men vi har ikke kontroll på alle beboere. Samtidig kan det ha naturlige årsaker fordi folk kan være bortreist, sier Trond Volden, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Han sier at ordføreren i Midtre Gauldal kommune er kontaktet og at kriseberedskapen i kommunen nå iverksettes.

Fare for spredning



– Det er overtenning i ett leilighetskompleks i to etasjer, og det er fare for spredning til nærliggende leiligheter. Det er iverksatt slukking på stedet, og vi høyderedskap fra Trondheim er på vei, sier alarmoperatør ved 110-sentralen Gunnar Sundli til VG.



Han opplyser at det foreløpig ikke er noen indikasjoner på at det befinner seg folk inne i bygget.

– Voldsomme eksplosjoner



Johnny Hustad bor i samme område som husene som brenner. Han forteller at det har vært en enorm utvikling i brannen bare den siste timen. Han forteller om voldsomme eksplosjoner.

– Det begynte med en brann i ett leilighetskompleks, men brannen spredte seg raskt til huset som sto ved siden av, og nå er også halve dette huset i full brann, sier Hustad til VG.

Hustad forteller at i tillegg til de to boligkompleksene er det fem biler som brenner. Fire av dem er totalt utbrent.

EKSPLOSJONER: Vitner forteller at det høres store smell fra brannen. Foto: Tipser

– For en time siden var det bare brann i det ene huset, men på grunn av vinden har den spredt seg til et annet hus og til bilene som står parkert utenfor. Det ser ut som brannvesenet sliter, sier Hustad.

Han står omtrent 60 meter fra brannen.

– Det har kommet flere brannbiler til. Deler av det første huset som tok fyr holder nå på å ramle sammen, forteller Hustad.

