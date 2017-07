Eksplosjonsartet brann på Støren: Åtte leiligheter totalskadd

Nødetatene har nå kontroll over brannen i to boligbygg i Støren. Foreløpig ingen indikasjoner på at det befinner seg folk i bygningene.

Brannvesenet har nå kontroll over brannen i to leilighetskompleks på Støren i Sør-Trøndelag. Politiet skriver på Twitter like før halv fem lørdag at til sammen åtte leiligheter er totalskadet i brannen.

– De har klart å begrense brannen til de to bygningen som brenner. De har kontroll over spredningsfaren og nå er det slukningsarbeid som pågår, sier Gunnar Sundli ved 110-sentralen i Sør-Trøndelag til VG..

Så langt er 16 personer evakuert, og beboere i området bes om å lukke dører og vinduer på grunn av røyk. Høyberedskapen fra Trondheim bistår i slukningsarbeidet.

Politet har ingen indikasjoner på at det befinner seg personer i byningene, men jobber med å få kontroll over alle som er registrert med adresse på stedet.

– Vi sliter med å få kontroll over alle beboere ettersom det ikke er samsvar med folkeregisteret og de som faktisk bor i leilighetene. Det skaper store problemer for oss og andre nødeteater når det brenner, sier operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidisktrikt til VG.

Volden sier at de ikke har fått meldinger om savnede og at det ikke er noe som tyder på at det er folk i bygningene.

– Men vi kan heller ikke utelukke det, sier han.

Folk er evakuert inn på et sykehjem i nærheten av brannstedet. Politet forteller at det kan være naturlige årsaker til at enkelte av beboerne ikke er redegjort for.

– Folk kan være bortreist, sier Volden til VG.

Første alarm om brannen kom klokken 14.30 lørdag ettermiddag. Det tok brannvesenet over to timer å få kontroll på brannen.

EKSPLOSJONER: Vitner fortalte om store smell fra de brennende bygningene. Foto: Tipser

Han sier at ordføreren i Midtre Gauldal kommune er kontaktet og at kriseberedskapen i kommunen er iverksatt.

– Voldsomme eksplosjoner



Johnny Hustad bor i samme område som husene som brenner. Han forteller at det har brannen utviklet seg svært raskt. Ifølge Hustad startet den i det ene boligkomplekset, men spredte seg raskt til nabobygget på grunn av sterk vind.

– Det begynte med en brann i ett leilighetskompleks, men brannen spredte seg raskt til huset som sto ved siden av, og nå er også halve dette huset i full brann, sa Hustad til VG lørdag ettermiddag.

Hustad forteller at det kunne høres eksplosjoner fra de brennende byggene, og at det i tillegg til de to boligkompleksene var fem biler som brant. Fire av dem er totalt utbrent.

