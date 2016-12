Eks-kolleger: Derfor mener de Eirik Jensen er uskyldig

Flere politifolk på Eirik Jensens Facebook-støttegruppe mener den tidligere politilederen er uskyldig. Her forteller noen av dem hvorfor de støtter ham.

– Jeg sitter med en klar følelse av at noen er ute etter ham på en eller annen måte.

Det sier John Malden tidligere ansatt i Oslo-politiet i 30 år, derav halvparten av årene som nær kollega av den nå korrupsjons-tiltalte Eirik Jensen.

Kort tid etter at Jensen ble pågrepet av politiet i februar 2014, ble det opprettet en egen støttegruppe for politilederen.

Gruppen har i dag over 2000 medlemmer, og selv om Eirik Jensen ikke er på Facebook, så snakker han av og til sine støtte- spillere via sin kjæreste, Ragna Lise Vekre.

BAKGRUNN: Her er bevisene og oversikten over Jensen-saken

Gruppen består av flere politifolk, som overfor VG er tydelige på at de støtter Jensen.

Noen av dem har også jobbet sammen med den tidligere politilederen, som 9. januar neste år står tiltalt i Oslo tingrett anklaget for korrupsjon og medvirkning til innførsel av flere tonn med hasj.

Fallet kunne knapt vært større for en mann som sier han har viet hele sitt voksne liv på å bekjempe kriminalitet i Oslos gater.

LES OGSÅ: Cappelen i avhør: Mener fem dødsfall kan ha vært drap

Tror på renvaskelse

– Jeg har troen på at Eirik Jensen kan renvaskes for de beskyldningene han er utsatt for, sier John Malden til VG.

Den mangeårige kollegaen har ikke latt seg overbevise av de bevisene som til nå er lagt frem i mediene, så som tekstmeldingene mellom Jensen og Cappelen. Spesialenheten mener meldingene dokumenterer et kodespråk som viser samarbeidet de to skal ha hatt.

– For meg fremstår disse meldingene så langt som tatt ut av sin kontekst. Det er som om det har blitt klippet og limet for å få det til å passe inn, sier Malden.

Han mener Eirik Jensen ikke ville begått de feil som Spesial-enheten anklager ham for.

– Jensen kjennetegnes ved å være en meget dedikert politimann, opptatt av korrekthet og arbeidsmetodikk.

Jensen: – Har ikke lenger tiltro til systemet

Misunnelse

Den pensjonerte politilederen Arne Gunnar Skramstad (74) gikk av med pensjon fra Oslo-politiet i 1999. Han hadde da jobbet i Oslo-politiet siden 1964.

– Jeg kjente ikke Eirik Jensen godt, men hadde noe med ham å gjøre da jeg som divisjonsleder kom over noen saker, som var for store for vår avdeling. Eirik Jensen løste de sakene utmerket, sier Skramstad.

Han mener Jensen har blitt utsatt for misunnelse i politiet fordi han gikk sine egne veier.

– Han fikk til det som er det store problemet i politiet, nemlig å skape tillit og komme på innsiden av de kriminelle miljøene. For å få til dette, så må man nesten være litt på kanten, og likevel være akkurat innenfor. Det er en fin balansegang, og dette er det ikke alle som skjønner, spesielt ikke ledere, sier den pensjonerte politimannen.

Han mener Erik Jensen ble unødvendig ydmyket da han ble pågrepet.

– Hvorfor brukte de Delta-styrken? Det henger jo ikke på greip, sier den tidligere politilederen.

Han mener også jobben blant kriminelle kan være ensom.

– Du må holde kjeft, og du vet ikke alltid hvem du kan stole på av kollegene dine. Noen kan stikke av med kildene dine, eller ha andre hensikter enn deg, sier Skramstad.

Les også: Spesialenheten avvist av retten igjen

Kongefamiliens klenodier

Den pensjonerte politilederen Leif A. Lier var sjefen til Jensen i halvannet år på midten av 1990-tallet, et par år etter at Jensen skal ha opprettet kildekontakt med Cappelen.

– Eirik var en usedvanlig dyktig kildebehandler, men han var vanskelig å styre og fulgte ikke regler, sier Lier.

Politipensjonisten minnes et innbrudd på Bygdøy i Oslo hvor flere klenodier ble stjålet fra kongefamilien. Etterforskningen var vanskelig, men viktig å oppklare.

– Jeg ba Eirik om hjelp på grunn av kontaktene i miljøet. Han kom fort tilbake og sa at han skulle finne gjenstandene. Kilden hans ba om en dusør på 25 000 kroner, som ble klarert av politimesteren, og alle tingene kom til rette. Eirik fikk ærespris for jobben, som var viktig for kongefamilien, sier han.

Lier hadde aldri hørt om Cappelen før saken mot Jensen ble offentlig kjent.

– Hvordan vil du beskrive Eirik Jensen som politimann?

– Jeg har hatt et godt forhold til Eirik, men han var en ensom ulv som det var vanskelig å snakke med, komme inn på og lede. Han var en konvensjonell politimann, men samtidig en fantastisk spaner; desidert den dyktigste vi hadde, svarer politipen- sjonisten, som ikke ønsker å ta stilling til skyldspørsmålet i den kommende rettssaken, som han venter på i spenning.

– Jeg kjenner ikke Eiriks fremstilling av saken, men jeg håper at han får en rettferdig behandling og at rettssaken ikke blir hemmeligholdt. Personlig håper jeg at sannheten kommer på bordet, og at man finner frem til grunnlaget for tiltalen - og at det ikke blir en prestisje for påtalemyndigheten, sier Lier.

Lier forstår ikke at Jensen skal ha hatt så mye penger som hasjbaronen hevder at han har gitt ham.

– Eirik gikk i samme bukse og skjorte bestandig. Han var ikke opptatt av hvordan han så ut, sier han.

Støtter ham som menneske

Svelvik-lensmann Astri Johanne Holm i Søndre Buskerud, sier hun ble med i Facebook-gruppen for å støtte Eirik Jensen som menneske.

– Jeg tenker det må være en helt enorm belastning å være i den situasjonen han er i nå. Derfor er jeg medlem, sier Holm.

Hun har jobbet i Oslo-politiet i 12 år selv, i ulike stillinger og kjenner til Eirik Jensen sitt arbeid, selv om hun ikke har jobbet direkte med ham.

– Han er jo en kjent politimann som jeg har hatt sansen for. Jeg har lest boken hans, og syntes alltid at han har gjort en god jobb, sier Holm.

Hun understreker at hun ikke tar stilling til skyld og hun kjenner ikke innholdet i saken.

– Men jeg håper både for Eirik Jensen og for politiets skyld at han er uskyldig, sier lensmannen.

Farlig yrke

Politimannen Kristen Haugland har også jobbet med Eirik Jensen i Oslo-politiet.

– Jeg kjenner ham godt, og tror han er uskyldig. Jeg vil ikke si så mye mer enn det. Når saken kommer for retten, så tror jeg uskylden vil komme for en dag, sier Haugland.

Liulv Lotten jobbet i Oslo-politiet fra 1967 til 1998. Han jobbet aldri med Eirik Jensen, men er med i støttegruppen.

– Jeg synes forferdelig synd på ham. Politiyrket er et farlig yrke. Det kan se ut som han har rotet det til for seg selv, men for meg viser det bare hvor farlig politi-yrket kan være. Vi må bare avvente rettssaken for å se hva som skjer, sier Lotten.