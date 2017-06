Eks-advokat etter å ha hørt torpedo-opptakene: Min dødssyke kollega ble truet

TROMSØ (VG) På lydopptakene hevder torpedo Jan Erik Iversen at han truet en advokat på livet «for at Kjell Inge skal få det båndet». Nå forteller en tidligere advokat om til nå ukjente trusler i båtsertifikatsaken.

– Jeg jobbet periodevis tett med Birger Nilsen. Han var en av sjefene mine på kontoret, sier eksadvokat Asbjørn Krantz (54) til VG.

Birger Nilsen var en profilert advokat som jobbet i advokatfirmaet Lyng & Co i Oslo. I august 2001 ble Nilsen engasjert av båtmegler Erik Øye.

Oppdraget gikk raskt over til å bli et forsvareroppdrag. Båtmegleren ble siktet i en av norgeshistoriens mest omtalte korrupsjonssaker: Båtsertifikatsaken.

Saken endte med fengselsdom mot milliardær og industrileder Kjell Inge Røkke (58).

I forrige uke publiserte VG opptak av ulike private samtaler. I et av opptakene hevder torpedo og pengeinnkrever Jan Erik «Jannik» Iversen (59) at han har truet en advokat:

OPPTAK AV SAMTALER: Jan Erik «Jannik» Iversen snakker i seks av opptakene som VG publiserte i forrige uke. Foto: , VG

«Til og med, jeg dro til det fuckings, jævla sykehuset til han advokaten, hva faen er det han heter for noe? Truer livet hans for at Kjell Inge skal få det båndet (utydelig). Gi det til han der, Røkke. Tok tak i ham, kjørte ham i rullestol på plassen der og sa: Jeg skal knuse deg, hvis ikke Røkke får det jævla, fucking båndet.»

Hør opptaket av Iversen her.

Til VG har ikke torpedoen ønsket å oppgi hvilken advokat han snakker om.

– Jeg har rådet ham til å ikke kommentere noe av det som kommer frem på opptakene, sier advokat Arild Holden, som representerer Iversen.

Birger Nilsen var alvorlig kreftsyk og satt i rullestol den siste tiden. Advokaten gikk bort 20. februar 2002.

Båtsertifikatsaken eksploderte i mediene i august 2001. Det ble raskt kjent at Birger Nilsens klient – båtmegleren – hadde gjort lydbåndopptak av telefonsamtaler. Blant annet av samtaler med Røkkes personlige assistent.

– Mottok trusler

Overfor VG bekreftet Nilsen at båtmegleren også hadde hatt direkte kontakt med milliardæren selv.

– Om samtalene ble tatt opp på bånd, ønsker jeg ikke å kommentere, uttalte Birger Nilsen 23. august 2001.

DETTE ER SAKEN **I forrige uke publiserte VG elleve lydopptak av ulike private samtaler, som skal ha blitt tatt opp i skjul av kunsthandleren Per Orveland (67).



**Fem av opptakene er samtaler mellom Orveland og Kjell Inge Røkke. På opptakene snakkes det om penger og torpedo.



**Røkke ønsker ikke å kommentere innholdet i opptakene hvor han selv snakker, men advokaten hans hevder de er en del av gjentatte utpressingsforsøk mot ham.



**Seks av opptakene er samtaler mellom Orveland og torpedoen Jan Erik «Jannik» Iversen. På opptakene snakker Iversen om sin angivelige kontakt med Røkke – og at han skal ha truet en advokat på livet.



**Iversen ønsker ikke å kommentere innholdet på opptakene hvor han selv snakker.

Etter å ha hørt opptakene VG publiserte i forrige uke, tok Birger Nilsens daværende advokatkollega Asbjørn Krantz kontakt. Han står frem med til nå ukjente opplysninger.

– Birger oppbevarte lydbånd på vegne av noen klienter. De lå i en safe på kontoret. Det gikk klart frem at lydbåndene inneholdt opptak av noen samtaler, men jeg aner ikke innholdet i samtalene, siden jeg aldri har hørt dem selv, sier Krantz, som jobbet i Lyng & Co fra 1999 til 2002.

Av hensyn til taushetsplikten kan ikke Krantz oppgi navnene på klientene som oppbevarte lydbåndene på advokatkontoret.

– På et tidspunkt begynte Birger å motta trusler fra en mann, som ville ha tak i disse lydbåndene. Det var reelle trusler om at det ville gå noen ille dersom disse lydbåndene ikke ble utlevert, sier Krantz.

Han forteller at han selv snakket med mannen:

– Det var en sekretær som satte over telefonen til meg, fordi hun visste ikke hvordan hun skulle håndtere situasjonen. Hun opplevde mannen som truende, sier Krantz.

– Fikk beskjed om å kontakte politiet

Mannen i telefonen snakket østlandsk, men Krantz husker ikke navnet til vedkommende.

– Vi oppfattet det slik at han bisto Røkke, men han var en løs kanon på dekk. Hans truende fremferd var åpenbart ikke noe Røkke sto bak. Jeg forsto det slik at man var redd for at innholdet på lydbåndene kunne manipuleres og klippes i, det var ikke nødvendigvis selve innholdet man fryktet, sier Krantz.

JOBBET SAMMEN: Tidligere advokat Asbjørn Krantz var kollega med avdøde Birger Nilsen i advokatfirmaet Lyng & Co. Foto: , Marius Fiskum

Etter telefonsamtalen snakket han med øverste leder i advokatfirmaet, Jon Lyng.

– Jeg fikk beskjed om at dersom jeg mottok flere slike samtaler, så skulle jeg legge på og kontakte politiet. Senere var det et møte hvor Birger fikk beskjed om at lydbåndene ikke lenger skulle oppbevares på kontoret. Birger godtok det, og fjernet dem. Hvor lydbåndene ble av, vet jeg ikke, sier Krantz.

Ifølge Krantz skal heller ikke Nilsen ha kjent til det konkrete innholdet på lydbåndene, før mannen med den «truende fremferden» tok kontakt.

– Mannen fortalte at Birgers klienter hadde planer om å bruke lydbåndene til å presse Røkke. At Birgers klienter hadde planer om det, kjente hverken Birger Nilsen eller vi andre på kontoret til, sier Krantz.

Klientene skal ha oppsøkt advokatkontoret etter at Nilsen døde.

– Etter Birgers bortgang, dukket disse klientene opp igjen. De ville ha tak i lydbåndene, men fikk ikke slippe inn på kontoret, sier Krantz.

Asbjørn Krantz ble i fjor høst slått personlig konkurs, noe som innebar at han automatisk mistet advokatbevillingen.

– Hørte om trusler

VG har snakket med flere som jobbet i advokatfirmaet Lyng & Co.

– Det var snakk om trusler mot Birger Nilsen. Men jeg husker ikke i dag hva truslene gjaldt. Jeg vet ikke hvem som skal ha fremsatt trusler og jeg vet heller ikke noe om innholdet i truslene, sier statsadvokat Asbjørn Eritsland i Rogaland.

Han var ansatt som advokatfullmektig i firmaet fra sommeren 2001 til sommeren 2002. Eritsland forteller at han jobbet en god del for Nilsen.

– Jeg kan ikke huske at Birger Nilsen selv snakket om dette med meg eller at jeg har overhørt Nilsen snakke om trusler til andre, sier Eritsland.

Statsadvokaten opplyser at han var mye opptatt i retten det ene året han jobbet i firmaet

– Jeg kan ha hørt om trusler fra Asbjørn Krantz, men det kan også ha vært fra andre ansatte i firmaet, sier Eritsland.

Artikkelen fortsetter under bildet.

JOBBET SAMMEN: Her hjelper Asbjørn Eritsland, som i dag er statsadvokat i Rogaland, Birger Nilsen inn i en rettssal i Oslo tinghus. Bildet er tatt i januar 2001, bare noen uker før Nilsen døde. Foto: , Bjørn Thunæs

Advokaten Preben Aas jobbet også i Lyng & Co i den aktuelle tiden:

– Det var noe om noen lydbånd, men hvem som oppbevarte dem og hva som skjedde, vet jeg ikke, sier han til VG.

Politiet jaktet lydbånd

Politiet fikk også nyss i at Nilsen satt på lydbånd. Høsten 2001 fikk politiet utlevert flere opptak fra advokaten – men de skal ikke ha fått alle.

Politiet gikk derfor rettens vei for å få tak i resten. Der fikk de en kjennelse om ransaking, men den ble aldri gjennomført, ifølge den pensjonerte advokaten Tor Nordlie.

– Jeg hadde selv kontakt med påtalejuristen den gangen. Hvis jeg sier noe om det ble oppbevart lydbånd på kontoret eller ikke, så bryter jeg taushetsplikten, sier Nordlie.

Øverste leder i advokatfirmaet, Jon Lyng, gikk bort i 2003. Advokatfirmaet, som het Lyng Giltun & Co de siste årene, ble nedlagt i mars 2007.

I juli 2002, et snaut halvår etter Nilsens bortgang, opplyste politiet at de var kjent med et lydbånd som skulle ha forsvunnet.

Artikkelen fortsetter under VGTV-dokumentaren: «Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene»

– Vi har fått opplyst at opptaket forsvant da Birger Nilsen var i Frankrike i fjor, uttalte politiinspektør Dag Paulsen i Oslo politidistrikt til VG i 2002.

VG har vært i kontakt med Dag Paulsen og flere etterforskere og politijurister som jobbet med båtsertifikatsaken på begynnelsen av 2000-tallet. Ingen av dem vet hva som skjedde – om lydbåndet som forsvant noen gang ble funnet.

I 2003 ønsket politiet ifølge Aftenposten å ransake kontoret til advokat Tom A. Torkildsen, som tok over forsvareroppdraget for båtmegleren. Men både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett avviste politiets begjæring.

Røkke ønsker ikke å snakke med VG.

Milliardærens advokat, John Christian Elden, har fått lese det Asbjørn Krantz sier om Røkke. VG har også stilt spørsmål om Birger Nilsen, Jan Erik Iversen og lydbånd.

Elden har bedt om at denne kommentaren blir lagt inn i sin helhet:

«Spørsmålet om lydbånd var tema i straffesaken i 2005. Røkke var tilhenger av at alle lydbånd skulle spilles av i retten, og fikk rettens medhold i dette. Han hadde bedt politiet om å sikre og beslaglegge det som måtte foreligge.

Hvem politiet har vært hos er uklart for Røkke, men de forsøkte blant annet å gjennomføre en ransakelse på advokatkontoret til båtmegler Øyes advokat, uten å få rettens medhold i dette.

Om Iversen har vi ingen andre kommentarer enn de som allerede er avgitt.

Vi stusser over VGs sammenblanding og dramatisering av fakta og fiksjon i forsøket på å lage dette til en sak i 2017. Det er imidlertid gledelig at VG nå slår fast at Røkke åpenbart ikke er ansvarlig, eller ansvarliggjøres for noen truende atferd.»

VG har bedt Elden utdype hva han og Røkke mener er «fiksjon», men det ønsker de ikke å gjøre.

Birger Nilsens etterlatte ønsker ikke å kommentere saken.

Det gjør heller ikke båtmegler Erik Øye.

Artikkelen fortsetter under bildet.

I RETTEN: Kjell Inge Røkke hjelper advokat Ellen Holager Andenæs, som var forsvareren hans i båtsertifikatsaken i 2005. Ved siden av står milliardærens nåværende advokat, John Christian Elden. Foto: , Janne Møller-Hansen

Kontaktet av Elden

Fredag ble eks-advokaten Asbjørn Krantz intervjuet for første gang, etter at han hadde tatt kontakt med VG. Etter å ha lest gjennom sitatene sine, skrev han en e-post hvor det sto: «helt korrekt» og «har fattet essensen».

Mandag ettermiddag ble Røkkes advokat, John Christian Elden, gjort kjent med sitatene. Samme kveld tok advokat Elden kontakt med Krantz.

Da VG tirsdag tok kontakt med Krantz igjen, ønsket han å justere sitatene sine. Han la blant annet til «han var en løs kanon på dekk. Hans truende fremferd var åpenbart ikke noe Røkke sto bak» i det ene sitatet.

På direkte spørsmål om hvorfor han mandag kontaktet Krantz, svarer advokat Elden i en e-post:

– For å spørre om han var riktig sitert før jeg kommenterte. Det avkreftet han, og jeg tok hans benektelse til etterretning, og vi satt det begge på konto for en vel overivrig VG-reporter som ønsket svar i en bestemt retning. Jeg er glad for at han på eget initiativ kontaktet VG for korrigering, skriver Elden.

Deretter sendte VG oppfølgingsspørsmål til Krantz, hvor han ble bedt om å utdype to påstander, noe han gjorde skriftlig:

– Hvorfor oppfattet du at han som ringte bisto Røkke?

– Fordi det var snakk om det etter at flere ved kontoret hadde mottatt trusler knyttet til lydbåndene. Birger Nilsen redegjorde for oss øvrige advokater at lydbåndene han oppbevarte i safen på sitt kontor inneholdt angivelige opptak av Kjell Inge Røkke. Vedkommende som hadde ringt insisterte som sagt sterkt på at det var i Kjell Inge Røkkes interesse å få tilgang på båndene. Og at Røkke fryktet at noen ville kunne misbruke dem mot ham, utdyper Krantz i en e-post.

– Hvordan kan du slå fast at den truende fremferden ikke var noe Røkke sto bak?

– Det var en klar holdning på kontoret. Birger Nilsen visste hvem denne mannen som ringte var. Jeg husker at det fant sted en rekke interne møter i firmaet etter at flere hadde opplevd trusler. Røkke ville simpelthen ikke finne på å true et advokatkontor med flere kjente advokater, det ville være å begå et karakterdrap mot seg selv. Det var i alle fall holdningen blant oss. Både Birger Nilsen og Jon Lyng var tydelige på dette under de interne møtene i sakens anledning; Røkke ønsket nok å få utlevert lydbåndene, men sto ganske visst ikke bak de truslene som fremkom, skriver Krantz.