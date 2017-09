Einar Gelius flagget med Vålerenga-flagg på prestegården under begravelse

Pårørende reagerer på at sogneprest Einar Gelius hadde Vålerengas flagg hengende oppe i prestegården under en begravelse i stavkyrkja i Lom.

VG får opplyst at flere i bygda reagerte på at Vålerenga-flagget vaiet i toppen av flaggstangen på prestegården da begravelsen pågikk i kirken, som ligger noen hundre meter unna.

Gelius er kjent som en folkelig prest, og er et profilert medlem av Klanen, fotballklubben Vålerengas uavhengige supporterklubb. Gelius ble ansatt som prest i Lom i 2014, men det var ikke Gelius selv som forrettet i fredagens begravelse.

Det var en eldre mann som ble stedt til hvile i Lom stavkyrkje fredag. Etter at VG fikk tips om saken kontaktet vi flere som var i begravelsen. Etter å ha blitt gjort oppmerksom på flaggheisingen reagerer niesen Elin Merete Rusten Sveine sterkt på at fotballflagget hang oppe under onkelens begravelse fredag.

FOTBALLFLAGG: Her vaier Vålerenga-flagget i prestegården i Lom fredag, mens det foregikk en begravelse i Lom stavkyrkje like ved prestegården. Foto: PRIVAT

– Jeg synes det er usmakelig og repektløst at en prest gjør dette. Einar Gelius er jo kjent for å være en frimodig prest, men her sender han et veldig dårlig signal. Dette handler ikke spesielt om at det er Vålerenga-flagget, men at det blir brukt et slikt type flagg på prestegården når det er begravelse i bygda. Han burde heller flagget det norske flagget på halv stang, sier Sveine til VG.

– Bør gå frem som et godt eksempel

– Vi er en liten familie, og har ikke snakket med så mange i bygda i helgen. Men Lom er et lite sted, der samfunnet er veldig gjennomsiktlig. Som sogneprest bør Gelius gå frem som et godt eksempel, og vise respekt, mener hun.

Sveines bror, Jan Magne Rusten, er heller ikke imponert over Gelius' flaggheising.

REAGERER: Elin Merete Rusten Sveine synes det er smakløst at Vålerengaflagget var heist på prestegården under onkelens begravelse. Foto: PRIVAT

– Jeg er ikke så opptatt av denne saken, men jeg synes ikke det er greit. Jeg mener generelt det er upassende å ha oppe et Vålerenga-flagg på en prestegård, ihvertfall under en begravelse, sier han.

– Ikke første gang



Vegard Marsteintrædet var også til stede i begravelsen fredag.

– Det er langt fra første gang Vålerenga-flagget har vaiet på prestegården, og det er mange her i bygda som har reagert på det tidligere. Jeg synes ikke noe om det, hverken når det er bryllup, begravelse eller konfirmasjon. Prestegården må anses som et offentlig bygg, sier Marsteintrædet.

– Rart at de ikke tok direkte kontakt



Einar Gelius forteller til VG han ikke var hjemme på prestegården da begravelsen fant sted fredag.

– Jeg hadde hengt opp flagget fordi Vålerenga vant over Rosenborg forrige helg, og fordi Vålerengas nye stadion skulle åpnes denne helgen. Jeg har ikke fått med meg at dette har skapt reaksjoner, og synes det er rart at de som reagerer på at flagget hang der under begravelsen ikke tok direkte kontakt med meg. Da skulle jeg selvsagt fått noen til å ta det ned, sier Gelius.

– Ikke alle synes at et Vålerenga-flagg hører hjemme på en prestegård, hva er din kommentar til det?

– Prestegården er prestens private bolig, så det synes jeg er merkelig at folk reagerer på. Det hadde selvsagt vært noe helt annet om jeg hadde heist flagget på kirkegården, noe jeg selvsagt aldri ville gjort. Begravelser foregår fra kirken, og ikke fra prestegården, sier Gelius.

- GI MEG BESKJED: Einar Gelius synes dem som reagerer på at han henger Vålerenga-flagget i toppen av flaggstangen på prestegården kan snakke med ham direkte. FOTO: VESLEMØY EINETEIG CHRISTIANSEN / VG

– Bare fått positive kommentarer



Han oppfordrer folk til å ta direkte kontakt med ham om flagget plager dem.

– Jeg har også tidligere hengt opp Vålerenga-flagget ved ulike anledninger på prestegården, og bare fått positive kommentarer på det. Jeg kan godt la være å henge det opp i fremtiden, men da må de som blir støtt av det komme og snakke med meg, sier han.

– Uheldig



Prost i Nord-Gudbrandsdalen, Paul Skuland, forteller at det tidligere også har kommet reaksjoner på at Vålerenga-flagget har hengt oppe på prestegården i Lom.

– Prestegården er Einar Gelius sin private bolig, så på en måte står han fritt til å gjøre som han vil. Men vi vet også at folk i Lom opplever prestegården som en del av kirkens område, og derfor har sterke følelser rundt dette. Det var uforsiktig av Gelius og uheldig at flagget hang der samtidig som det ble avholdt en begravelse i kirken, sier Skuland til VG.

«Fillesak»



Skuland karakteriserer likevel kritikken som «en fillesak».

– Når man er prest i en liten bygd, så synes alt man gjør veldig godt. Gelius skal selvsagt ta hensyn i rollen sin som sogneprest, men han må også få lov til å ha et privatliv, sier Skuland.

Einar Gelius var sogneprest i Vålerenga menighet i Oslo fra 1995 til 2011, men ble kalt inn på teppet hos Oslo-biskopen ved flere anledninger, blant annet for å ha forrettet i Arne Næss' begravelse uten prestekjole.

Han var også omstridt for boka «Sex i Bibelen», som ble utgitt høsten 2010. Utgivelsen førte til at han ble presset til å si opp sin stilling.