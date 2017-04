Vil senke eiendomsskatten flere steder i Bodø

Etter stor misnøye og mange klager vil kommunen nå sette ned eiendomsskatten i flere områder i Bodø.

Det bekrefter Jon Tørset (Sp) overfor VG.

Han er leder for den sakkyndige nemden i Bodø som har ansvar for eiendomsskatten i kommunen.De siste ukene har det vært mye bråk i nordlandskommunen etter at innbyggerne i begynnelsen av mars fikk utskrevet ny eiendomsskatt.

Bodø er den kommunen i Norge som håver inn mest, og temperaturen har vært høy blant mange innbyggere som har fått regninger på titusenvis av kroner.

VG kunne i dag fortelle om alenemamma Hege (42) som gikk fra 0 til 28.000 kroner i eiendomsskatt. Selv mener hun og flere av innbyggerne at de betaler langt mer enn de får tilbake fra kommunen i offentlige goder.

– Slått uheldig ut



– Vi har registrert debatten som har vært, sier Tørset, som forteller at de har bedt administrasjonen se på hvordan soneinndelingen i kommunen bør være.

I dag er Bodø delt inn i flere soner med ulike faktorer, som avgjør hvor mye innbyggerne betaler i eiendomsskatt.

– Vi har sett at sonefaktoren har slått noe uheldig ut i deler av kommunen, og skal vi nå se på mulige endringer av disse. Det er ikke vedtatt hvilken faktor det blir i de enkelte områder, men det kommer til å bli en merkbar lavere eiendomsskatt for boliger i disse områdene, sier Tørset i en pressemelding.

– Riktig med små justeringer

– Er dette en erkjennelse av at eiendomsskatten har slått uheldig ut?



– Det er en erkjennelse av at den i hovedsak har truffet ganske bra, men at vi har funnet det nødvendig og riktig å gjennomføre noen små justeringer, først og fremst på områder som ikke har hatt eiendomsskatt tidligere.

En endelig avklaring vil komme etter påske. Klagefristen er satt til 10. april, og så langt har kommunen fått inn 1500 klager.

Så sent som torsdag forrige uke vedtok bystyret i Bodø å øke bunnfradraget fra 300.000 kroner til 500.000 kroner, etter massivt press.