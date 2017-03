Strid om Ap-Raymond var inhabil i eiendomsskatt-saken

Professor Jan Fridthjof Bernt mener byrådsleder Raymond Johansen (Ap) burde undersøkt om han var inhabil da byrådet i hovedstaden ga fritak for eiendomsskatt til Aps hovedkontor.

VG skrev tirsdag at Arbeiderpartiets høyborg på Youngstorget slipper den eiendomsskatten som Raymond Johansens (Ap) byråd har vedtatt skal gjelde i Oslo.

Professor Jan Fridthjof Bernt ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen er en av landets fremste eksperter på habilitet. Han mener at byrådsleder Raymond Johansen trolig var inhabil da han var med på byrådets behandling av hvilke eiendommer som skulle få fritak for eiendomsskatt.

Johansen sitter nemlig i sentralstyret i Arbeiderpartiet, som eier hovedkontoret til Ap på Youngstorget. Ap eier 75 prosent i Youngstorget Eiendom AS, som eier bygningene hvor Aps hovedkontor ligger. Bygget ble fredet i 2009 og byrådet i Oslo gir fritak for eiendomsskatt ut i fra to kriterier som er hjemlet i Eiendomsskatteloven:

– Mye taler for at Johansen var inhabil



Ifølge Bernt er ikke Johansen nødvendigvis inhabil etter regelen om dette i Forvaltningsloven selv om han er styremedlem i Ap.

– Arbeiderpartiet er ikke selv eier og dermed part i denne saken. Men et skattefritak på ca. 500.000 kroner for et selskap partiet har 75 prosent eierinteresse i, for en bygning de leier arealer i, vil vel kunne innebære en ikke ubetydelig indirekte økonomisk for partiet. Da taler mye for at Johansen var inhabil etter bestemmelsen i Forvaltningsloven om «særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet, forklarer han.

PROFESSOR: Jan Fridthjof Bernt mener Raymond Johansen (Ap) kan ha vært inhabil under behanlingen av hvilke eiendommer som skulle få fritak for eiendomsskatt: Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Han sier det gjelder selv om det er formelt greit å bruke fredede bygninger som grense.

– Dette gjelder selv om dette fritaket var helt kurant, ut fra kommunens praksis ellers i slike saker. Her har loven en regel om inhabilitet også i kurante saker, hvis «offentlige … interesser tilsier at han viker sete», fremholder Bernt.

Kollega uenig

Professor emeritus Erik Magnus Boe ved Universitetet i Oslo er ikke enig.

– Når Johansen ikke har mer direkte tilknytning, mener jeg han heller ikke er inhabil. Hadde han derimot vært i en særlig posisjon i forhold til bygningen, for eksempel i styret, så kunne saken stilt seg annerledes. Selv da er det ikke sikkert at beslutningen ville vært gal, fortsetter han.

Ifølge UiO-professoren betyr Bernts tolkning av regelverket at ingen politikere vil kunne behandle generelle spørsmål de bare har en vag tilknytning til.

– Man må huske på at det skal svært mye til for å bli erklært inhabil. Det skal eksistere særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten. I dette tilfellet dreier det seg nettopp om politikere som skal ta stilling til generelle spørsmål, og da synes jeg at man ikke kan være så strenge at man anser Johansen for å være inhabil, sier Boe.

Carl I. vil forfølge saken



Gruppeleder Carl I. Hagen i Oslo Frps bystyregruppe varsler derimot at han vil forfølge saken formelt.

GRUPPELEDER I OSLO: Carl I. Hagen (Frp) stiller spørsmål ved Raymond Johansens rolle da byrådet vurderte hvilke eiendommer som skulle få fritak for eiendomsskatt. Foto: Fredrik Solstad , VG

– Jeg håper byrådsleder Raymond Johansen fikk sin habilitet grundig vurdert da han og byrådet bestemte at man ville frita Arbeiderpartiets kontorbygg for den eiendomsskatt som byrådet påla Oslos innbyggere og næringsliv. Jeg har derfor sendt et formelt spørsmål til byrådsleder Raymond Johansen om han sørget for en habilitetsvurdering da han behandlet eiendomsskatteforskriften, sier Hagen til VG.

– Det er meget mulig at Raymond Johansen som medlem av sentralstyret i Ap var inhabil da byrådet aktivt innstilte på fritak for slike bygninger, sier Hagen.

Han utfordrer samtidig Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Vi i Frp er krystallklare på at eiendomsskatten er usosial og en unødvendig dobbeltbeskatning som aldri skulle vært innført i Oslo. Jeg forventer at Jonas Gahr Støre i dag erklærer at Ap frivillig vil betale den eiendomsskatt som vil være korrekt hvis bygningen ikke var bevaringsverdig, sier Hagen.

Johansen: Vil bli habilitetsvurdert i fremtiden

Raymond Johansen selv sier bystyrets vedtak gjaldt fredede bygninger i Oslo kommune, og at enkelteiendommer ikke var omtalt.

– Det har ikke vært i mine tanker at Folketeaterbygningen var fredet, og derfor omfattet av unntaket. Jeg vil be om at min habilitet blir vurdert med tanke på fremtidige beslutninger som berører Folketeaterbygningen, sier han.

Arbeiderpartiets assisterende partisekretær Kristine Nordenson Kallset svarer følgende på Hagens utfordring:

– Det er bystyret i Oslo som vedtar hvordan regelverket for eiendomsskatten skal være. Eiendomsselskapet vi er deleier i vil forholde seg til det samme regelverket som alle andre.

Både byrådslederen og Nordenson Kallset reagerer med en viss forundring på oppstandelsen rundt fritaket for eiendomsskatten Folketeaterbygget. De mener Høyre og Frp selv flere ganger åpnet for å la fredede bygg slippe eiendomsskatten i 2014.

Dette i et forslag på Stortinget som lød slik:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2014 fremme forslag om fradrag i skattepliktig inntekt for kostnader til vedlikehold av fredede bygg utenfor virksomhet, samt fremme forslag om å avvikle kommunenes adgang til å ilegge eiendomsskatt på fredede bygg i privat eie.»

Mange kjente på listen



Under presenterer VG hele listen over eiendommer som slipper eiendomsskatt i Oslo. Den viser at blant andre Olav Thon slipper for flere av sine vernede eiendommer, investor Christian Ringnes slipper for Folketeaterbygningen, forlegger Erling Kagge for bolig i Havna Allé, XXL-grunder Øyvind Tidemansen for bolig i Singasteinveien, Oslo Børs og Fred Olsens hovedkontor, Stattholdergaarden og Nationaltheateret.

Dette er fritak som gjelder i Eiendomsskatteloven: