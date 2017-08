Sp vil la kommunene innkreve mer i skatt

Sp er enig med Frp i motstanden mot eiendomsskatt, Men Sp-nestleder Ola Borten Moe vil gi kommunene en ny inntektsmulighet: Økt kommuneskatt.

– Eiendomsskatten er en skatt som rammer likt for alle, helt uavhengig av inntekt og skatteevne, sier Ola Borten Moe til VG.

Frp-leder Siv Jensen (Frp) sa til VG torsdag at Frp ikke vil gi kommunene tilbake de 12,5 milliarder kronene som kommunene tar inn i eiendomsskatt, dersom partiet vinner fram med forslaget om å forby innkreving av eiendomsskatt.

– Frp i regjering har bevilget mer penger til kommunene hvert eneste år. Det skal vi fortsette med, men vi kommer ikke med særskilte kompensasjoner, sa Jensen.

Det går ikke, mener Sp. Blir det regjeringssamarbeid med Ap etter valget, har Sp planen klar: Partiet har programfestet å gi kommunene mulighet til å innkreve en «friere kommunal skatteprosent innenfor nasjonale rammer».

Startet verdidebatten i VG: Norske verdier er under angrep

Ikke skatteøkning



Men Ola Borten Moe avviser at dette er kodespråk for å øke skattenivået:

– Meningen er ikke å skaffe kommunene større inntekter fra sine innbyggere, men å gi dem en mulighet til å trappe ned den kommunale eiendomsskatten, sier Sp-nestlederen.

– Eiendomsskatten slår hardt for blant annet minstepensjonister. Sp ønsker å starte en diskusjon om å gjøre skattesystemet mer progressivt, slik at de som har størst skatteevne skal betale mest i skatt, sier Ola Borten Moe til VG.

Han mener at de samme argumentene gjelder for moms, bompenger og alle former for særavgifter:

– Avgiftene rammer alle likt. Senterpartiet ønsker å starte en diskusjon om et skatteskifte som i større grad skiller fattig og rik, sier Sp-politikeren.

Les mer her: Frp vil kreve forbud i regjeringsforhandlinger

Alle krever opp maksimalt



Stortinget fastsetter maksimalt skattenivå for kommunene. I 2017 er satsen på 11,8 prosent av alminnelig inntekt. I tillegg kommer fylkesskatten på 2,65 prosent. Kommunene bestemmer selv skattenivået, men kan ikke gå høyere enn denne grensen. Det er en frihet ingen benytter seg av:

Samtlige norske kommuner innkrever den høyest mulige skattesatsen.

– Ap har snakker om 15 milliarder i skatteøkninger, og nå kommer dere etter med en ny skatt på toppen av dette?

– Vi er grunnleggende skeptisk til å øke skatte- og avgiftsnivået så mye som det Ap har foreslått, sier Ola Borten Moe.



VELGERNE BESTEMMER: Gunn Marit Helgesen er styreleder i KS, kommunenes interesseorganisasjon. Foto: Jan Petter Lynau , VG

I sitt statsbudsjett-opplegg i fjor høst foreslo Sp skatteskjerpelser på 7,9 milliarder. Ap hadde 12,3 milliarder mer i skatt i sitt opplegg, ifølge Aftenposten.



Les også: Huseierne tapte søksmål mot Oslo for å få vekk eiendomsskatten

Høyest mulig



KS-leder Gunn Marit Helgesen mener at forslaget fra Sp om å heve det tillatte taket for kommuneskatten, er verd å se nærmere på.

– Vi ønsker en slik diskusjon velkommen. Nå ligger alle kommunene på det høyest tillatte nivået. Nivå på den lokale skatten bør jo være noe av det som velgerne skal ta stilling til i valget mellom partiene. Det vil tjene det kommunale selvstyret, sier Helgesen.

Her er VGs store oversikt over kommunale skatter og avgifter