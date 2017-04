Sivilombudsmannen om eiendomsskatten: Folks rettssikkerhet ikke god nok

I flere kommuner er det ikke mulig å klage i saker hvor man vil ha satt ned eller slettet eiendomsskatten. Nå ber Sivilombudsmannen kommunene skjerpe seg.

Sivilombudsmannens rapport Alle de 365 kommunene i Norge som har eiendomsskatt har deltatt i undersøkelsen

i Norge som har eiendomsskatt har deltatt i undersøkelsen Nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt:

Gir ikke klageadgang: 12 prosent

Ikke aktuelt/ingen slike saker: 48 prosent

Praktiserer ikke klageadgang: 40 prosent

Gir ikke klageadgang: 12 prosent Ikke aktuelt/ingen slike saker: 48 prosent Praktiserer ikke klageadgang: 40 prosent Fritak fra eiendomsskatt:

Har ikke klageadgang: 19 prosent

Ingen saker/ikke aktuelt: 36 prosent

Har klageadgang: 45 prosent. Kilde: Sivilombudsmannen

– Dette viser at klageordningen ikke er innrettet slik at skatteyternes rettssikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til VG.

I en fersk rapport som VG har fått tilgang til, slår Sivilombudsmannen fast at mange kommuner svikter i å gi de som har søkt om fritak, nedsettelse eller såkalt ettergivelse, altså sletting av eiendomsskatten, deres lovmessige adgang til å klage på kommunens vedtak:

Nesten to av ti kommuner som har eiendomsskatt praktiserer ikke en klageordning for saker som gjelder fritak fra eiendomsskatt.

Mer enn én av ti kommuner gir ikke innbyggerne sine klageadgang på saker om å få satt ned eller slettet kravet om eiendomsskatt.

– Kan være av stor betydning



– Det er en stor andel av kommunene som ikke praktiserer klageadgang. Det synes jeg er for mange, sier Falkanger.

Det er de som har et akutt betalingsproblem eller vedvarende manglende betalingsevne, såkalte billighetsgrunner, som kan søke til kommunen om å få nedsatt eller slettet eiendomsskatten. Det kan også søkes om fritak for eiendomsskatt på eiendom som blant annet er av historisk verdi, fritidsboliger og der en eiendom helt eller delvis brukes som bolig, i kommuner som har åpnet for dette.

– Ikke reell klagebehandling

Dagens lovverk gjør at det i flere typer saker er kommunestyret som skal være første instans for klagebehandling. Sivilombudsmannen mener det er problematisk at loven legger opp til at klageinstansen skal være en nemnd oppnevnt av kommunestyret selv.

– Det sier seg selv at når et kommunestyre fatter et vedtak, og kommunestyret selv oppnevner en nemnd som skal overprøve dette, blir det ikke en fullt ut tillitsvekkende klagebehandling. Det bør være en viss avstand mellom første og andre instans, sier han.

Disse kan få fritak Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten

Bygning som har historisk verdi

Skatten kan settes ned eller ettergis når «særlige grunner» gjør det «særdeles urimelig» at hele eiendomsskatten blir innkrevd. Det er altså en svært snever unntaksregel. I praksis er ettergivelse aktuelt for personer med særlig svak økonomi.

– Det kan være av stor betydning for den enkelte hvis de ikke får nedsettelse eller ettergivelse, legger han til.

– Bryter kommunene loven når de ikke gir adgang til å klage?

– Etter loven skal man ha klageadgang, men det praktiseres ikke av en stor andel kommuner, sier Falkanger.

– Rettsikkerhetsutfordring

Han har bedt Finansdepartementet vurdere om loven burde endres, slik at klageordningen i kommunene innrettes på en bedre måte. Oppfordringen er likevel klar til kommunene med eiendomsskatt:

– De må gi klageadgang. Det regnes som allminnelig rettsgaranti at man har mulighet til å klage til et uavhengig organ. Hvis man ikke har det, er det en rettssikkerhetsutfordring, sier Falkanger.