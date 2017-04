Klart folke-nei til eiendomsskatt

Både Frp og Høyre er imot eiendomsskatt, men Høyre har ingen vedtak på å fjerne den, og Frp innrømmer at de ikke har prioritert å gjøre det i regjering.

I mange kommuner raser det nå en heftig debatt om eiendomsskatt.

I en undersøkelse InFact har gjort for VG, sier 56 prosent at de er imot eiendomsskatt. Bare 27,8 prosent er for. Og motstanden mot eiendomsskatt er størst blant Frp-velgerne.

– Vi vil jobbe som en løve for å fjerne hele loven slik at kommunen ikke kan sende regningen til innbyggerne for at de ikke kan drive kommunene effektivt nok, sier Helge André Njåstad (Frp), som leder kommunalkomiteen på Stortinget.

Om tallene InFact har i forbindelse med VGs partibarometer i april, med 2052 intervjuer, spurt folk om de støtter eller er imot eiendomsskatt. 56 prosent sier de er imot eiendomsskatt, 27,8 prosent sier de støtter den og 16,2 prosent vet ikke.

Frp-velgere: 83,7 prosent er imot, 8,9 prosent støtter. 7,3 prosent vet ikke.

Høyre-velgere: 78,8 prosent imot, 13,1 prosent støtter, 8,1 prosent vet ikke.

Ap-velgere: 42,8 prosent er imot eiendomsskatt, 40,3 prosent støtter den. 17 prosent vet ikke.

– Frp har sittet i regjering i over tre år nå, hvorfor er den ikke fjernet allerede?

– Fordi vi ikke har flertall alene. Vi har valgt å prioritere kommuneøkonomien. Det er et paradoks at kommuneøkonomien har styrket seg i fire år på rad og at kommuner likevel går inn og øker skatten, sier Njåstad til VG.

– Prioritert andre ting

Før stortingsvalget i 2013 var Frp klare på at kommunene skal fratas muligheten til å kreve inn eiendomsskatt, og at de ville fjerne loven om eiendomsskatt.

– Hadde det vært opp til oss, hadde vi fjernet den. Hvis 56 prosent av nordmenn mener det er viktig å fjerne den, må de stemme Frp, sier Njåstad.

Men han innrømmer at de ikke har prioritert det siden de kom i regjering i 2013.

– I denne perioden har vi prioritert andre ting, blant annet kommuneøkonomi, men i neste periode er det naturlig at vi får noe gjennomslag og gjør noen tiltak på eiendomsskatten, sier Njåstad.



Da må de imidlertid få med seg Høyre.

Høyre: Frivilligheten vil bestå



Det er i dag kommunene som selv bestemmer om de vil innføre eiendomsskatt. Frp lover altså å gjøre noe med eiendomsskatten i neste periode, men Høyre har ingen planer om å fjerne kommunenes selvbestemmelsesrett.

– Nei, vi har ingen bindene vedtak om det. Fra vår side vil denne frivilligheten og muligheten bestå, men det er ikke noe vi roper hurra for, sier Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten til VG.

VIL IKKE: Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten. Foto: Frode Hansen , VG

I 2013 hadde 330 norske kommuner eiendomsskatt, ifølge SSB. I 2016 var det totalt 365 kommuner, altså 35 kommuner flere.

– Som jeg har sagt tidligere er dette noe som kommunene har anledning til å ilegge, og vi har ikke vedtatt i programmet å gjøre noe med det. Men jeg tror det er gjennomgående hos de fleste i Høyre at de ikke ønsker denne skatten, selv om jeg vet at det også er Høyre-kommuner som har eiendomsskatt, sier Flåtten.

– Hvis Frp ønsker å gjøre endringer på eiendomsskatten for å få ned antall kommuner som har eiendomsskatt, har de Høyre med seg på det?

– Vi har ikke gjort noen slike vedtak på vårt landsmøte. Jeg fastholder at vi ikke er spesielt glad i eiendomsskatten. Og vi oppfordrer alltid våre folk til ikke å innføre den i kommuner der vi har makt, sier Flåtten til VG.

