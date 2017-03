Bodø snur om eiendomsskatt etter massiv kritikk

Etter flere uker med kritikk og over 1300 klager på bordet, har kommunen valgt å øke bunnfradraget på eiendomsskatten.

EIENDOMSSKATT I BODØ Bunnfradraget lå på 300.000 kroner frem til bystyret torsdag denne uken økte bunnfradraget til 500.000 kroner. Desember 2016 reduserte bystyret skattesatsen fra 5.9 promille til 4.9 promille. Fra 1. mars i år gjelder eiendomsskatten for hele Bodø. Eiendomsskatten beregnes av en skattetakst som er fastsatt for hver enkelt eiendom. Taksten skal avspeile omsetningverdien slik det fremgår av eiendomsskattelovens paragraf 8 A-2. Taksten bygger på eiendomsopplysninger fra eiendomsregisteret. Kilde: Bodø kommune

Det vedtok bystyret i Bodø i dag.

De siste ukene har flere innbyggere kritisert eiendomsskatten i harde ordelag, blant annet fordi de mener den rammer usosialt og skjevt.

I begynnelsen av mars fikk nemlig innbyggerne i Bodø brev fra kommunen med ny eiendomsskatt, etter at kommunen hadde foretatt en retaksering av 12.000 boliger, og en ny taksering av 8000 boliger som for første gang blir omfattet av eiendomsskatten i kommunen.

Småbarnsmamma Marianne Ilstad fortalte NRK at hun måtte ta datteren ut av barnehage for å ha råd til å betale eiendomsskatten hun fikk fra kommunen - som var på 21.000 kroner.

En annen som ble overrasket da han fikk se eiendomsskatten for boligen sin, var Bjørn Åge Jensen (56). Han gikk fra 0 til 30.000 kroner i eiendomsskatt, ifølge Bodø Nu.

Hever bunnfradraget

I bystyret i dag vedtok Arbeiderpartiet sammen med Rødt, SV, Sp og MDG å øke bunnfradraget som har ligget på 300.000 kroner - til 500.000 kroner for 2017.

FORNØYD: Linda Forsvik (Rødt), mener de har klart å øke bunnfradraget uten å gjøre usosiale kutt. Foto: Bodø kommune

– Det betyr at alle som har fått brev om eiendomsskatt vil få sakene sine utregnet på nytt med det nye bunnfradraget, sier rådmann Rolf Kåre Jensen i Bodø kommune til VG.

Ved å øke bunnfradraget betyr det at innbyggerne samlet sett vil betale rundt 24 millioner kroner mindre i eiendomsskatt.

1300 klager

Kommunen har i skrivende stund mottatt 1300 klager på eiendomsskatten, får VG opplyst. Fristen for å klage er satt til 10. april.

I utgangspunktet skulle kommunen gjøre en ny vurdering av eiendomsskatten i juni, etter at en sakkyndig nemd har behandlet alle klagene som kommer inn.

– Er dette en erkjennelse av at eiendomsskatten har slått feil ut?

– Bunnfradraget hadde vi tenkt å se på uansett - det var en del av planen for denne fireårs-perioden. Vi hadde mulighet til å gjøre det nå, så derfor gjorde vi det nå, sier Linda Forsvik, som er gruppeleder i Bodø Rødt, til VG.

– For høyt skattetrykk

Opposisjonen i Bodø er på sin side ikke helt fornøyde med utfallet av dagens bystyremøte.

KRITISK: Høyre-politiker i Bodø, Jørgen Thommesen Fjørtoft, mener eiendomsskatten slår skjevt ut. Foto: Bodø kommune

– Vedtaket som ble gjort i dag viser at posisjonen heldigvis har delvis snudd og økt bunnfradraget etter mye press, og det er vi glade for. Men det er ikke tatt tak i essensen i utfordringene - at eiendomsskatten gir en skjevfordeling, sier bystyrerepresentant for Bodø Høyre, Jørgen Thomessen Fjørtoft, til VG.

– Takseringen har slått ut på en måte som gjør at noen har fått en kraftig økning, mens andre har fått en reduksjon. Generelt betaler folk mer og vi mener at skattetrykket i Bodø er for høyt, sier han videre.

– Urettferdig for mange

Rødt-politiker Linda Forsvik mener at det å øke bunnfradraget gir mest uttelling for de med den laveste inntekten, og dermed gir den beste sosiale profilen på eiendomsskatten.

– Er dere fornøyd med utfallet av eiendomsskatten?

– Vi ser at den har slått urettferdig ut for mange. Så vet vi at det pågår en klagebehandling og det er muligheter for å gjøre endringer. Vi må bare vente å se hvordan endringen blir etter klagebehandlingen og hva vi kan gjøre politisk, sier Rødt-politikeren.

Ordfører Ida Maria Pinnerød (Ap) har ikke vært tilgjengelig for kommentar i kveld.