Ap innførte eiendomsskatt i Oslo – slipper å betale selv

Raymond Johansens byråd har gitt fritak for at Ap må betale eiendomsskatt for sin egen høyborg på Youngstorget. Men Høyres Hus må ut med 516.000 kroner.

I en byrådssak fremmet av byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og finansbyråd Robert Steen (Ap), fremkommer det at de foreslår fritak for eiendomsskatt for studentboliger og bygninger av historisk verdi.

De viser til en forskrift om eiendomsskatt for Oslo kommune for 2017, vedtatt av bystyret 7. desember 2016 hvor bygning av historisk verdi menes «bygninger som er automatisk fredet eller fredet ved enkeltvedtak etter kulturminneloven».

De har laget en liste med over 50 eiendommer som er innvilget fritak. Det gjelder blant annet Folketeaterbygningen, hvor Youngstorget Eiendom eier Youngstorget 2, hvor Aps hovedkontor ligger.

Ap eier 75 prosent av Youngstorget Eiendom. Bygningen ble fredet i 2009 og selskapene som eier bygningsmasse i Folketeater-bygningen, innvilges fritak for eiendomsskatt.

– Ville vært klokt å betale



Robert Steen (Ap), byråd for finans i Oslo kommune, var med å fremme en byrådssak der det foreslås fritak for eiendomsskatt for studentboliger og bygninger av historisk verdi. Foto: Helge Mikalsen , VG

Byråd for finans, Robert Steen (Ap), mener det er riktig at Arbeiderpartiet skal slippe å betale eiendomsskatt.

I en e-post til VG peker han på at eiendommen ble fredet etter kulturminneloven i 2009.

– Denne eiendommen har blitt behandlet på lik linje med alle andre fredede bygninger, skriver Steen.

I Høyre har de gjort en annen vurdering av saken.

– Ap kalte innføring av eiendomsskatten en dugnad, som alle med eiendommer over en viss verdi skulle være med på. Jeg tror det vil utfordre manges rettferdighetssans når de nå greier å vri seg unna å betale, for hovedkontoret sitt på Youngstorget, sier Øystein Sundelin, finanspolitisk talsperson i Oslo Høyre.

Han kommer med en klar anmodning til Ap:

– Når du krever at andre betaler, så tror jeg det vil være klokt av Ap også å gjøre det.

Støtter vedtaket

FØLGER LOVEN: Styreleder Knut Brundtland i Youngstorget Eiendom støtter vedtaket om fritak for eiendomsskatt for studentboliger og bygninger av historisk verdi. Foto: Kristian Helgesen , VG

Knut Brundtland er styreleder i Youngstorget Eiendom. Han synes ikke det er problematisk at Ap slipper unna.

– Jeg støtter vedtaket helt uavhengig av hvem som eier og leier i slike bygninger, sier han.

Han understreker at fritaket er en konsekvens av et generelt regelverk som gjelder for slike bygninger.

– Jeg har også sett at en del andre bygninger har blitt omtalt, blant annet kulturelle bygninger. Jeg mener det er relevant å unnta spesielle bygninger, og jeg synes verneverdige bygninger er en god grunn til dette, sier Brundtland.

Én mill. for Høyre

– Dersom Høyres hus hadde vært fredet, ville også det fått fritak for eiendomsskatt, svarer Robert Steen om at Høyre må betale for deres hovedkontor.

Sundelin sier Høyre har søkt om fritak for Høyres Hus.

– Primært er vi mot at noen skal betale eiendomsskatt. Vi har foreløpig ikke fått noe svar på vår søknad, sier Sundelin.

Høyres Hus har ikke samme vernestatus som Folketeaterbygningen. Høyre får dermed følgende regning:

For Høyres Hus må det betales en eiendomsskatt på 516.192 kroner. Høyre eier også Fr. Nansensplass 5 og får 481.281 kroner i eiendomsskatt for den. Samlet tilnærmet en million kroner