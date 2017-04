Alenemoren Hege (42) fikk skattesjokk: – Det er en grense for hva som går

BODØ (VG) Tenåringsmamma Hege Mulstrand er fly forbanna over eiendomsskatten hun skal betale. Nå maner flere av innbyggerne i Bodø til knallhard skattekamp.

I landlige omgivelser, flere mil fra Bodø sentrum, bor 42 år gamle Hege Mulstrand sammen med sønnen Kjell-Arne (13) og hunden Max.

Her er eneboligene ved fylkesvei 834 omringet av spisse fjell og vakker nordlandsnatur, med utsikt over Vestfjorden.

Men under de bildeskjønne omgivelsene koker det i sinnet til mange av innbyggerne.

– Det var dobbelt så mye som jeg trodde. 28.000 kroner utgjør jo litt når man er alene om det, sier Mulstrand.

Den hvite eneboligen hun eier, som ligger bare noen meter fra vannkanten, har denne måneden blitt et problem for bodøværingen på grunn av kommunens eiendomsskatt.

Frykter hun må selge

Duren fra gravemaskiner er tidvis høy. Et steinkast unna hjemmet hennes jobber arbeidere på spreng med å legge et rør med kommunalt vann inn til husene på Norsia, som dette området utenfor Bødø sentrum heter. Kommunalt vann har de ikke hatt her før.

Mulstrand, som jobber på barneskole og i barnehage, er alene om å betjene lånet på huset og utgiftene hun har for seg og sin sønn.

– At jeg må selge huset er den ytterste konsekvensen. Det er over 2000 kroner mer i måneden for meg i utgifter. Om man kunne delt det på to hadde det vært en ting, men jeg er faktisk alene. Det er en grense for hva som går, sier 42-åringen oppgitt.

– Mistillit

I KAMPMODUS: Velforeningene på Norsia i Bodø har gått sammen i arbeidet med å klage på eiendomsskatten. Her er de samlet på Festvåg grendehus i ytterkanten av Norsia for å snakke om veien videre. Fra venstre: Linda Fagervik (38), Gry Vedal (45), Sylvia Nilsen (38), Jimmy Nilsen (43), Einar Wennberg (41) og Bjørn Helge Karstensen (30). Foto: Mattis Sandblad , IKKE VG-BILDE

I et grendehus om lag 40 minutters kjøretur fra Bodø sentrum, maner samtlige velforeninger i området til kamp mot eiendomsskatten.

– Når det virker som om prisene er satt ved å slikke på fingeren og holde den i været, så får folk mistillit til hele den forbanna driten, sier Einar Wennberg (41), som har tatt en lederrolle for velforeningenes arbeid mot eiendomsskatten på Norsia i Bodø.

Han har selv fått eiendomsskatt på 23.000 kroner.

–Jeg synes det er brutalt mye å innføre i én og samme smell, og jeg mener at grunnlaget for beregningen er feil i forhold til hvilken sone vi ligger i. At vi er en bynær sone, når vi bor langt ute på landsbygda, er feil i mitt hode, sier han.

Velforeningene reagerer på verditakstene kommunen har lagt til grunn.

– De fleste har vel fått høyere takst enn det markedet vil gi, sier Erling Andreassen, som representerer Enigheten velforening.

PÅ LANDET: Einar Wennberg (41) er oppvokst på Norsia i Bodø, og mener utsikten fra huset han bor i med sin kone og fire barn, illustrerer godt at området er langt fra et bynært område. 41-åringen mener regningen på 23.000 kroner i eiendomsskatt vil gå utover fritidsaktivitetene han kan ta med barna på. Foto: Mattis Sandblad , VG

Økte bunnfradraget

EIENDOMSSKATT I BODØ Bunnfradraget lå på 300.000 kroner frem til bystyret torsdag denne uken økte bunnfradraget til 500.000 kroner. Desember 2016 reduserte bystyret skattesatsen fra 5.9 promille til 4.9 promille. Fra 1. mars i år gjelder eiendomsskatten for hele Bodø. Eiendomsskatten beregnes av en skattetakst som er fastsatt for hver enkelt eiendom. Taksten skal avspeile omsetningverdien slik det fremgår av eiendomsskattelovens paragraf 8 A-2. Taksten bygger på eiendomsopplysninger fra eiendomsregisteret. Kilde: Bodø kommune

Etter 1300 klager og mye kritikk valgte bystyret i Bodø forrige uke å øke bunnfradraget fra 300.000 kroner, til 500.000 kroner.

Det endrer likevel ikke saken for innbyggerne VG har snakket med.

– En tusenlapp er ikke noe å rope hurra for. Det er ikke nok, sier Hege Mulstrand.

– Det er ikke der skoen trykker. Det som er feil er sonefaktoren på denne siden av byen og enkelttilfeller der takseringen er helt på trynet, sier Einar Wennberg.

– Straffes

Fra huset som han har bygget selv, har Bjørn Åge Jensen (56) kun en kort gåtur ned til fjæra. Inne er både stue, kjøkken, soverom, bad og vaskerom på ett plan.

Med sykdommen Parkinson vil han om en stund ikke lenger være gangfør. Huset er spesiallaget for at Jensen skal kunne leve med sykdommen på enklest mulig måte.

– At alt er på ett plan straffes på regningen. Det er andre priser på loft, underetasje og overetasje. Det gir mest utslag på kalkylen, sier han.

Da han fikk vite hva han og kona skal betale i eiendomsskatt - 30.000 kroner - opprettet han en Facebook-side om eiendomsskatten for innbyggerne på Norsia, som i skrivende stund har over 430 medlemmer.

– Det er ikke busser her, ikke veier, det er ikke gatelys, og det er ikke gang- og sykkelsti og ting man forventer i bynære strøk. Det bør være eiendomsskatt, men den bør være rettferdig og stå i stil med servicetilbudet du får. Du må få noe for pengene, sier han.

ELSKER HAVET: Fra kjøkkenvinduet i huset Bjørn Åge Jensen (56) har bygget selv, kan han nyte en vakker utsikt ut mot havet. Samtidig har boligen hans fått en bitter ettersmak - fra å ha 0 i eiendomsskatt, krever nå kommunen at han skal betale 30.000 kroner. Foto: Mattis Sandblad , VG

Ber folk melde ifra om feil

– Det er veldig forståelig at det kommer reaksjoner når det er feil eller urimeligheter. Det skulle bare mangle. Det er derfor vi også er tydelige på at det er viktig at man melder ifra. Det skal være rett, sier ordfører i Bodø, Ida Maria Pinnerød (Ap) til VG.

Rådmann Rolf Kåre Jensen mener at eiendomsskatt på titusenvis av kroner representerer unntaket snarere enn regelen.

– Det kan være ille nok for de som får det, jeg sier ikke noe annet, men det er et klart mindretall som får en sånn regning, sier han.

Ordfører Pinnerød påpeker at eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen. Pengene de får fra eiendomsskatten skal blant annet brukes på skole og eldreomsorg.

VIKTIG INNTEKTSKILDE: Ordfører Ida Maria Pinnerød (Ap) mener eiendomsskatten er viktig for å sikre et godt tilbud til kommunens innbyggere. Foto: Mattis Sandblad , VG

1300 klager

Det er en sakkyndig nemnd, oppnevnt av bystyret, som står for utskriving av eiendomsskatten i Bodø. Kritikken fra innbyggerne om for høye takser, soneinndeling og andre feil og mangler, ønsker ikke nemnden å kommentere.

– Vi har anmodet at alle som mener de er behandlet urettmessig om å klage, sier lederen for nemnda, Jon Tørset (Sp).

Klagefristen er 10. april. Så langt har kommunen fått inn 1300 klager.

– Vi har taksert etter beste evne. Jeg har ikke lyst til å gå så mye inn på det. Vi er inne i en klagebehandling som er unndratt offentlighet. Vi skal gå inn i alle sakene og behandle dem på en seriøs måte, sier Tørset.

Vil ikke gi seg

På grendehuset på Norsia er i alle fall planen klar. De jobber med advokat for å utarbeide både felles og individuelle klager. Til sammen representerer de fire velforeningene om lag 225 husstander i området.

De har fortsatt håp om at politikerne og den sakkyndige nemden vil gjøre endringer i eiendomsskatten.

– Vi har tro på at politikerne ser at det store feil, mye urettferdighet og sprik i arbeidet som er gjort, og til dels mye dårlig arbeid som er gjort. Jeg håper at de ser galskapen i det, og gjør noe med det, sier Einar Wennberg.