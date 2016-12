Varaordfører risikerer dagbøter for ulovlige leiligheter

Varaordfører Yousuf Gilani i Drammen søkte om å få slippe å tilbakeføre to ulovlige leiligheter fordi huset skal selges. Nei, sier kommunen og truer med dagbøter hvis det ikke ordnes.

En kveld i oktober aksjonerte Drammen kommune, brannvesenet, Arbeidstilsynet og El-tilsynet mot en bolig på Pukerud i Drammen. Inspeksjonen avdekket ulovlig oppdeling til tre boenheter, ulovlig innebygging av carport og ulovlig bruksendring.

Eier av boligen var varaordfører i Drammen, Yousuf Gilani (V), men det var hans 82 år gamle far som bodde i huset. Gilani hadde ikke gjort noe med boligen siden han kjøpte den i 2000 og kunne legge fram en detaljert salgsoppgave som viste at huset inneholdt en hybelleilighet på 54 kvadratmeter og en hybel på 28 kvadratmeter da han kjøpte det.

– Vi har ikke gjort noe som helst med huset siden vi kjøpte det for 16 år siden, sier Yousuf Gilani til VG.

Kommunen vil behandle alle likt



Inspeksjonen i oktober ble utført etter tips fra en nabo. I tillegg aksjonerte etatene mot adresser hvor det var mistanke om ulovlig innkvartering i forbindelse med bilpleie og bilreparasjoner. Firmaet som var registrert på adressen, har ifølge Gilani ingenting med han å gjøre.

Drammen kommune påla etter inspeksjonen Gilani å tilbakeføre boligen til slik den var utformet på byggetegningene fra 1986. I oktober sa varaordføreren til VG at han ville rette seg etter det.

EIER: Varaordfører Yousuf Gilani (V) kjøpte huset for 16 år siden og har ikke gjort noe med det siden. Foto: Privat

I november søkte imidlertid Gilani kommunen om å utsette fristen for å rette opp i ulovlighetene til 1. mai 2017, skriver Drammens Tidende (bak betalingsmur).

Årsaken var at boligen skal selges, og at Gilani vi gi den nye eieren mulighet til å velge om den skal tilbakeføres til godkjente tegninger eller søke om å få dele den inn i tre boenheter.

Det vil ikke Drammen kommune gå med på. I et brev til Gilani skriver fungerende avdelingsleder for byggesak, Nils-Jacob Lugg, at kommunen ikke har praksis med å gi fristutsettelse. «Spesielt ikke når en eiendom er under salg», heter det i brevet.

Lugg viser til seks andre ulovlighetssaker der eiendommer har vært eller er til salgs. «Ut fra likebehandling gis det ikke fristutsettelse», skriver han i brevet.

Lover å rydde opp innen fristen



– Jeg vil rette meg etter kommunens krav innen den gitte tidsfristen. Ting skal settes i stand slik kommunen mener er riktig, sier Yousuf Gilani til VG.

Han har fått frist på seg til 8. mars 2017 med å tilbakeføre boligen slik at den stemmer overens med byggetegningene. Det innebærer at en trapp mellom underetasjen og hovedetasjen skal settes opp igjen, og at ulovlig etablerte bad og kjøkken skal rives. Også soverommet i carporten må bort slik at den igjen kan brukes til parkering.

MÅ RIVES: Drammen kommune har pålagt varaordføreren å rive kjøkken og bad i de to ulovlige leilighetene. Foto: Drammen Kommune

Hvis fristen ikke overholdes, må Gilani betale 500 kroner per dag i tvangsmulkt.

Ifølge varaordføreren har huset blitt brukt som generasjonsbolig av familien. Selv har han ikke bodd der siden 2005. Leilighetene, som har vist seg å være ulovlige, har ifølge Gilani vært sporadisk utleid.

Klok av skade, kommer varaordføreren nå med en oppfordring til andre huseiere:

– Jeg oppfordrer alle til å sjekke om deres hus er riktig registrert i kommunens saksarkiv. Ellers kan det by på unødvendige problemer, advarer Yousuf Gilani.