Egil (5) skrev brev til politiet – fikk sitt største bursdagsønske oppfylt

Fem år gamle Egil skrev med store bokstaver at kollegene hans i politiet godt kunne komme i bursdagen hans hvis de ville. Da hele besøket hadde satt seg, trillet en politibil inn på tunet.

– Politiuniformen har ikke vært av siden, forteller moren om femåringen som fikk sin største drøm oppfylt på lørdag.

To politibetjenter, Petter og Håkon, kom uventet på besøk fra Halden politistasjon for å feire Egils store dag.

Tirsdag fylte Egil fem år og etter den store begivenheten på lørdag skal han ta det helt rolig:

– I dag vil han bare være hjemme og se på film og spise pizza, men selvfølgelig er politiuniformen på, forteller Synne Aunaas til VG.

– Må invitere kollegene mine

For å fortelle hele historien, som først ble omtalt i Halden Arbeiderblad, må vi fire uker tilbake i tid. Synne og Egil er på vei til barnehagen en morgen og plutselig sier Egil:

I POLITIUNIFORM: Tirsdag fyller Egil fem år og det ble feiret sammen med 19 gjester fra barnehagen lørdag. Flere dager senere har den stolte femåringen fremdeles uniformen på. Foto: Privat

– Men mamma, jeg må jo invitere kollegene mine i bursdagen min.

Hun blir forundret og spør hvilke kolleger han mener.

– Politiet i Halden, så klart, svarer Egil.

Den samme kvelden skrev Egil et brev til politiet og spurte om de hadde lyst å komme i bursdagen hans lørdag 17. juni.

I ukene som gikk kunne Egil fortelle at politiet helt sikkert kom til å komme og hvis de ikke gjorde det, var de ute på oppdrag.

Men da Egil og alle de 19 vennene hans fra barnehagen, hadde satt seg rundt bordet, dukket plutselig politiet opp.

Petter og Håkon kom inn og fortalte Egil at de ikke kunne si nei når de hadde fått en så fin invitasjon.

– Egil satt og så på de og Petter og Håkon viste frem det de hadde i beltene sine. Jeg spurte Egil om han ville snakke med de nå når de var her, men han hvisket i øret mitt: Jeg skal bare se, mamma, forteller moren.

– Politimennene var så snille de sang til og med bursdagssangen for han, roser hun.

Tørket tårer

Besøket fra politiet gjorde så inntrykk på Egil at han omtrent ikke klarte å snakke med de to politibetjentene.

Men da Egil ble intervjuet av lokalavisen mandag snakket han om Petter og Håkon med den største selvfølgelighet.

– Han var bare så fornøyd med å vite at det faktisk skjedde. Han hadde egentlig et perlearmbånd han skulle gi dem. Og flere timer etterpå kom han på at han skulle synge en sang for dem, sier Synne, og fortsetter:

– Som mamma tørket jeg noen tårer den kvelden. Vi har bestemt at vi skal gå ned på stasjonen og levere et takkekort og perlearmbåndet, avslutter moren til Egil.