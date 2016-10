Regjeringen vil sparke norsk EFTA-dommer når han fyller 70 år

Regjeringen vil likevel ikke bytte ut den norske dommeren i EFTA-domstolen, Per Christiansen (66), men sier at han må gi seg når han fyller 70 år.

VG avslørte i september at regjeringen var under tungt internt press for å bytte ut Christiansen i en domstol hvor den norske staten har tapt en rekke høyprofilerte saker de siste årene.

– Jeg kan bekrefte at Per Christiansen er nominert for gjenoppnevning som norsk EFTA-dommer, og at vi har fremmet hans kandidatur overfor Island og Liechtenstein. Beslutning om oppnevning skjer i fellesskap mellom Island, Liechtenstein og Norge i ESA-/domstolskomiteen, skriver Frode O. Andersen, kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, i en epost til VG.

Men regjeringen vil at han skal forlate embetet etter tre år, som er midtveis i funksjonsperioden på seks år:

– Oppnevningstiden er frem til fylte 70 år som er aldersgrensen for dommere i Norge, legger Andersen til.

Ville fortsette



Dommerne i EFTA-domstolen, som er nominert av EØS-landene Norge, Liechtenstein og Island, blir oppnevnt for seks år.

Per Christiansen har vært norsk dommer i EFTA-domstolen siden 2011, og har aktivt ønsket å fortsette i en ny periode på seks år. Men i stedet for å gjenoppnevne dommer Christiansen, valgte regjeringen å lyse ut embetet i sommer. Ytterligere tre søkere meldte seg.

Regjeringsadvokaten, Fredrik Sejersted, har bekreftet overfor VG at han var blant de som ønsket utlysning, fordi «vi anser det som en fordel at det fra tid til annen skjer en fornyelse i en liten domstol som EFTA-domstolen».

Norge har tapt flere saker



De siste ti årene har norske regjeringer tapt ni av ti saker som overvåkningsorganet ESA har bragt inn for domstolen. Noen av dem har vært svært høyprofilerte, som salg av rusbrus i butikk, radikal kjønnskvotering ved universitetene, og eierskapet for norske kraftverk, den såkalte hjemfallsretten.

EØS-avtalen i fare



VGs avsløring førte til at flere advarte regjeringen mot å nekte Christiansen gjenoppnevning, fordi det kunne bli oppfattet som et forsøk på å sette inn en mer «norsk-vennlig» dommer:

** EFTA-domstolens president, Carl Baudenbacher uttalte til VG at det ville slå hardt tilbake på Norges omdømme om den norske dommeren ikke var absolutt uavhengig og upartisk.

** EØS-advokat Jon Midthjell sa at det i ytterste fall kunne sette hele EØS-avtalen i spill.

Regjeringen valgte til slutt å lytte til innvendingene, og besluttet denne uken at dommer Christiansen skal renomineres overfor EFTAs råd, hvor regjeringene fra Norge, Island og Liechtenstein sitter.

Kan ikke avsettes ved 70 år

VG har vært i kontakt med dommer Per Christiansen, Han ønsker ikke å kommentere saken ettersom gjenoppnevningen ikke er formelt godkjent av EFTAs råd.

Christiansen ønsker heller ikke å kommentere vilkåret at regjeringen vil avslutte hans dommergjerning når han fyller 70 år, altså om tre år. VG er imidlertid kjent med at han har avvist kravet om å gå av midtveis i åremålet.

Carl Baudenbacher, EFTA-domstolens president, er krystallklar på at dette vilkåret bryter med avtalen mellom de tre landene om oppnevning:

– Jeg er glad for at dommer Per Christiansen er blitt renominert. Men regjeringen kan ikke bestemme hans pensjonsalder. Artikkel 30 i avtalen sier at gjenoppnevning bare er mulig for seks år, sier Baudenbacher til VG fredag ettermiddag.

