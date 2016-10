Her er fredspris-favorittene

Fredag offentliggjøres vinneren av Nobels Fredspris. Her er noen av favorittene.

Da fristen for å foreslå kandidater gikk ut i februar, var det kommet rekordmange forslag: 376 i alt. Blant disse er 228 personer og 148 organisasjoner. Ekspertene er likevel enige om at en liten gruppe favoritter skiller seg ut.

Edward Snowden

Varsleren Edward Snowden nevnes også i går som en høyaktuell vinner av fredsprisen. Den unge datateknikkeren ble verdenskjent da han i 2013 lekket store mengder hemmelige dokumenter som avdekket massiv amerikansk overvåking av internasjonal tele- og datatrafikk. Han flyktet senere til Russland. USA har siktet ham for spionasje og krever han utlevert. Snowden ble nominert første gang i 2014, av SV-toppene Bård Vegar Solhjell og Snorre Valen.

Les også: USA har bedt Norge om å pågripe Snowden

Snowden er nominert samen med varsleren Kathryn Bolkovac som arbeidet for FNs fredsbevarende styrker i Bosnia da hun avdekket og slo alarm om FN-personells innblanding i overgrep og menneskehandel i landet. Siden har hun fortsatt arbeidet mot de problematiske sidene ved å bruke private militære aktører i statlige og internasjonale operasjoner.

Norges Fredsråd er blant dem som støtter en fredspris til Snowden, og mener det vil være «en solid fredspris i tråd med retningslinjene i Nobels testamente».

Atomavtalen

2016 ble året fjorårets atomavtale med Iran ble satt ut i livet, og de to forhandlerne Ernest Moniz og Ali Akbar har blitt nominert for sin rolle i Iran-prosessen. I januar verifiserte IAEA at Iran har tatt de nødvendige skrittene for å sikre at deres atomprogram forblir fredfullt.

Kommentar: Et virkelig gjennombrudd

– Den historiske avtalen har lyktes i å sikre verden innsyn i Irans atomvåpenprogram, mot at økonomiske sanksjoner mot landet har blitt lettet. Ved siden av å motarbeide ytterligere spredning av atomvåpen i verden, har avtalen sikret et tettere forhold mellom Iran og USA, noe som også kan få positive ringvirkninger i regionen, skriver Norges Fredsråd.

Svetlana Gannusjkina

HYPPIG NEVNT: Menneskerettighetsaktivisten Svetlana Gannusjkina nevnes også i år blant favorittene til fredsprisen. FOTO: TERJE MORTENSEN

Den russiske menneskerettsaktivisten Svetlana Gannusjkina topper fredsforsker Kristian Berg Harpvikens liste over favoritter til Nobels fredspris.

Harpviken viser til Gannusjkinas arbeid for migranters og flyktningers rettigheter i Russland, så vel som hennes mangeårige arbeid for rettferdighet og likebehandling for andre grupper og for forsoning. Harpviken påpeker at en pris til Gannusjkina også vil rette oppmerksomheten mot problematiske sider ved den russiske toppledelsen.

Gannusjkina har flere ganger tidligere blitt nevnt blant favorittene til å motta den prestisjetunge prisen.

Japanske Article 9 Association

Blant favorittene til Norges Fredsråd er også den japanske organisasjonen Article 9 Association.

Artikkel 9 i den japanske grunnloven er unik i verdenssammenheng, og frasier Japan retten til å føre krig. Artikkelen ble skrevet i etterkant av andre verdenskrig, med et uttrykt ønske om å bidra til internasjonal fred basert på rettferd og orden. Ifølge Fredsrådet har den japanske regjeringen tatt skritt for å legitimere militær handling, særlig i internasjonale operasjoner, gjennom en nytolkning av artikkelen. Dette har ført til massiv motstand i det japanske sivilsamfunnet.

– Article 9 Association arbeider for å bevare den originale ordlyden i Artikkel 9, og slik ivareta Japans grunnlovsfestede ansvar for ikkevold. En freds­pris til orga­ni­sa­sjo­nen vil legge press på Japan for å bevare ikke­volds­pa­ra­gra­fen i en tid med økte spenninger i regionen, samt hylle det 70 år lange japanske enga­sje­men­tet for fre­de­lig konfliktløsning, skriver Fredsrådet i sin oppsummering av årets fredsprisfavoritter.

Flere gjengangere

Blant de som nevnes som mulige kandidater er flere gjengangere, som også tidligere har versert på listen over favoritter. Blant dem er Pave Frans, for sitt arbeid med å reformere den katolske kirken og den kongolesiske legen Denis Mukwege, som er nominert av SV-leder Audun Lysbakken.

Den såkalte Paris-avtalen om reduksjon i verdens klimgagassutslipp nevnes også som en mulig kandidat. Ap-representant Åsmund Aukrust har nominert arkitektene bak avtalen til fredsprisen, men ekspertene er sterkt uenige om nominasjonen har mulighet til å nå opp i den tøffe konkurransen, melder NTB.

Den siste tiden har flere kjendiser og aktivister engasjert seg for at de frivillige redningsmannskapene i De hvite hjelmene i Syria bør få prisen.

Fredsavtalen i Colombia

SA NEI: Folkets nei til fredsavtalen i Colombia har fjernet favoritstempelet fra hovedpersonene bak den historiske avtalen. Foto: Reuters

Colombias president Juan Manuel Santos og Farc-leder Timoleón «Timochenko» Jiménez var storfavoritter etter den historiske undertegnelsen avfredsavtalen i slutten av september. Etter at det colombianske folket overraskende sa nei til avtalen i en folkeavstemning søndag er det stadig flere som har fjernet dem fra favorittlisten.

Direktør ved Fredsforskningsinstituttet Kristian Harpviken mener sjansen nå er «lik null» for at årets fredspris går til Colombia og Farc.

– Man kunne jo tenke seg at man fortsatt ville hedre arbeidet med det som kanskje er en av nyere tids mest gjennomtenkte og sofistikerte fredsavtaler. Men når den ikke får folkets oppslutning, så tror jeg det sitter veldig langt inne, sier Harpviken til NTB.

På innsiden av norsk fredsdiplomati: Les hele historien om de norske diplomatenes spektakulære oppdrag i jungelen

Andre kommentatorer mener det tvert imot er viktigere enn noen gang å oppmuntre det videre fredsarbeidet med en fredspris.