Gates og Erna satser milliarder på epidemi-vaksine

DAVOS (VG) Angela Merkel, Erna Solberg og Bill Gates skal investere fire milliarder kroner i en grunnstoffbank som skal brukes til å lage vaksiner mot fremtidige epidemier. Senteret får hovedkontor i Oslo.

Det ble kjent på World Economic Forum onsdag, da statsminister Erna Solberg blant annet møtte verdens rikeste mann, Bill Gates.

– Epidemier tar liv



Sammen med Japan og India tar Norge, Tyskland og Gates Foundation og stiftelsen Wellcome Trust initiativ til Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), som samlet får en oppstartsinvestering i CEPI på 4 milliarder kroner.

– Epidemier tar liv og ødelegger samfunn på en måte som bare kan sammenlignes med krig og naturkatastrofer. Et utbrudd kan raskt spres over hele verden. Global innsatser derfor helt nødvendig for å sikre best mulig beredskap. Derfor lanseres nå et nytt internasjonalt initiativ for utvikling av vaksiner mot epidemiske sykdommer. Sekretariatet vil ligge i Oslo. Regjeringen legger opp til å støtte arbeidet med en milliard kroner i en første fase, sier statsminister Erna Solberg.

Hun sier investeringen må behandles og støttes av flertallet i Stortinget.

– Tragisk uforberedt



Bill Gates forklarer slik hvorfor de er med.

– Ebola og Zika viste at verden er tragisk uforberedt på å oppdage lokale utbrudd og reagere raskt nok til å hindre dem fra å bli globale pandemier. Uten investeringer i forskning og utvikling, vil vi fortsatt ikke være forberedt når vi står overfor de neste trussel.

– Muligheten til å raskt utvikle og levere vaksiner når nye «ukjente» sykdommer duekker opp, gir håp å gå raskere å hindre utbrudd, redde liv og hindre katastrofale økonomiske konsekvenser, sier han.

Gates sier Norge er til å stole på.

– Vi har samarbeidet med Norge i mange år når det gjelder helseforebygging og vaksiner og er veldig glad for at de er med, sier han.

Microsoft-gründeren har satser deler av formuen på utvikling av vaksiner, blant annet for å hindre barnedødelighet.

Initiativ tas for å forebygge fremtidige epidemier, à la det flere afrikanske land opplevde med ebolautbruddet i 2014:

Merkel og Solberg

Statsminister Erna Solberg, Tysklands forbundskansler Angela Merkel utvider dermed sitt felles prosjekt fra 2015, som hadde ebola-forebygging som mål.

Fakta om ebola-viruset

* Ebola-smitten overføres via direkte kontakt med syke personers blod og andre kroppsvæsker. * Symptomer på ebola er plutselig høy feber, kraftige magesmerter, hodepine og smerter i muskler, oppkast og diaré, svekket nyre- og leverfunksjon og indre og ytre blødninger. Pasientene blir også fort dehydrert. * Sykdommen har høy dødelighet, mellom 40 og 90 prosent, alt ettersom hvilket virus den syke er smittet av. Kilder: WHO og NTB

Solberg sier at lærdommen fra ebolaepidemien i Vest-Afrika i 2014–15 ligger til grunn for opprettelsen av koalisjonen.

– Verdenssamfunnet reagerte for sent, og utbruddet fikk katastrofale konsekvenser. Samtidig så vi at tett samarbeid med internasjonale aktører ga oss mulighet til å prøve ut en ny vaksine rekordraskt under selve utbruddet. Det er en modell CEPI-initiativet bygger videre på, sier Solberg.

VG skrev om initiativet til Solberg, Merkel i februar 2015. Da sendte de felles brev til FN-sjefen, for å få fortgang i granskingen av hva som gikk galt under ebolaepidemien i flere afrikanske land i 2014 og 2015, som tok over 9000 liv.

– En del vil kunne mene at det begynner å bli mange milliarder Norge forplikter seg til knyttet til slike prosjekter?

– En prosent av vårt bruttonasjonalprodukt brukes på bistand og slikt forebyggende helsearbeid vil kunne hjelpe svært mange i fattige land, fordi de oftest rammest hardest. Men når det gjelder epidemier, så er det også noe som kan ramme Norge. Jeg kan derfor godt forsvare dette prosjektet, sier Solberg til VG.

– Problemet er at private aktører i liten grad vil bidra med slike prosjekter. Derfor er det veldig bra at noen nasjoner og stiftelser er med, sier direktør John-Arne Røttingen i Folkehelseinstituttet, som skal huse prosjektet, med anslagsvis tyve ansatte.

– Dere skal forsøke å lage noe som skal forebygge noe vi ikke vet hva er?

– Ja, hvis det dukker opp ukjente virus er der riktig, men da vil vi ha en plattform som gjør at vi raskere kan komme frem med en vaksine. Det blir litt som brannvesenet; vi er klar når alarmen går. Det gjør at vi raskere kan stanse en epidemi.