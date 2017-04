Slik fraktet bilisten trampolinen på E18

– Dette er fullstendig galimatias, sier Statens Vegvesen etter å ha sett bildet av en fører som frakter en trampoline på en tilhenger - fullt montert og stående sidelengs.

Den anonyme tipseren som kjørte over Varoddbrua på E18 i Kristiansand tirsdag ettermiddag sperret opp øynene da han så hvordan bilen foran ham hadde valgt å frakte en trampoline.

– Jeg fikk et voldsomt sjokk. Det er skummelt at folk ferdes i trafikken på den måten, sier personen som sendte bildet til VG.

Og vedkommende er ikke alene om å reagere.

– Å fyttirakkern, utbryter Lars Helge Rasch i Statens Vegvesen region sør når han får se bildet. Han mener tilfellet er å definere som trafikkfarlig.

– Det er vanskelig å se hvordan trampolinen faktisk er sikret, men vedkommende skal være glad det ikke var noen kontroll i området på dette tidspunktet. Samtidig har samfunnet grunn til å være mindre fornøyd, sier Rasch.

Trafikkfarlig

Leder for kjøretøyavdelingen i Vest-Agder, Morten Nilsen, jobber med å kontrollere det som ferdes langs veiene. Han sier at et slikt syn hører med til sjeldenhetene.

– Dette er et underlig syn, og overhodet ikke noe man ser hver dag, sier Nilsen.

Han reagerer med vantro på det han definerer som latskap, og er klar på at trampolinen fort kunne skapt farlige situasjoner.

– Når man frakter en trampoline på denne måten blir den som et seil når det kommer vind i mot den, forklarer han. Nilsen legger til at Varoddbrua ligger utsatt til for vær og vind.

– Den kunne fort ha veltet. Da ville tilhengeren gjerne fulgt etter, og det ville ført til farlige situasjoner for resten av trafikken.

Kreative løsninger

Ifølge Nilsen ville føreren blitt stoppet øyeblikkelig dersom Statens Vegvesen hadde fått øye på tilhengeren.

– Generelt er det ingen høydebegrensning på dette, men regelen er at lasten skal være forsvarlig. Dette ser ikke forsvarlig ut. Det er vanskelig å se hvordan trampolina er sikret, men den burde definitivt ha vært demontert.

Nilsen innrømmer at han i sin jobb har sett mye rart langs veiene.

– Etter mange år i denne jobben sitter jeg igjen med et inntrykk av at folk er kreative. Man må bruke vett, og tenke på egen og andres sikkerhet, råder Nilsen.

Distriktsleder i UP, Øystein Krogstad, sier det er vanskelig å si hvordan trampolinen er sikret. Han sier han ikke kan slå fast om vedkommende som har fraktet trampolinen har brutt loven, men legger til at han definitivt ville ha stoppet personen.

– Dette er en last man må se og kjenne på for å slå fast om den er uforsvarlig, men det ser spektakulært ut, sier han.