Rør-bom for Vegvesenet - koster 30 millioner å fikse

Til tross for flere advarsler gjorde Statens Vegvesen feil da de skulle legge et rør i bakken ved nye E18 i Østfold. Nå må det fikses. Prislappen er på 30 millioner kroner, og veien blir stengt de neste fire månedene.

Et dreneringsrør under bakken langs nye E18 i Mysen skulle hindre oversvømmelse av et jorde. Til tross for flere advarsler la Statens Vegvesen røret omtrent én meter for høyt i forhold til Trarabekken som skulle renne gjennom røret.

Nå har Samferdselsdepartementet pålagt Statens Vegvesen å rette opp i feilen.Veien må graves opp, noe som fører til at veien blir stengt for all trafikk de neste fire månedene. Dette vil koste 30 millioner kroner.

Det var Smaalenenes Avis som omtalte saken først. NRK Østfold har også omtalt den.

–Det er forferdelig at skattebetalernes penger skal gå til å rette opp i en så dum feil, sier Morten Authen, sønn av grunneieren av jordet. Sammen med faren har han advart om feilen flere ganger.

–Vi sa fra hele veien, og gjorde alt i vår makt for at det ikke skulle ende opp slik, sier Authen som føler seg overkjørt av vegvesenet.

Advarte flere ganger

ADVARTE: Morten Authen føler seg overkjørt av Statens Vegvesen etter å ha advart om rør-feilen flere ganger. Foto: Privat

Allerede i 2010 understreket grunneierne at det var viktig å ta høyde for riktig dimensjonering for røret, fordi det tidvis renner mye vann gjennom bekken.

Da arbeidet startet i 2012 reagere Authen på at røret var lagt for høyt.

– Vi kontaktet vegvesenet og sa fra om at røret lå for høyt i forhold til høyden på bekken. Da fikk vi beskjed om at det var feil, og at røret lå riktig plassert ut i fra deres tegninger, forteller Authen.

Etter dette målte familien selv høydene med laser, og fikk tak tak i en spesialist som tok høydemålinger i bekkeløpet. Også herfra var konklusjonen klar: Røret lå nesten én meter for høyt.

–Det betyr at vannet må renne oppover for at det skal gå gjennom røret, sier Authen.

Oversvømmelser

Igjen kontaktet familien vegvesenet, men beskjeden var den samme. Røret lå som det skulle ut i fra deres tegninger. Authen ga seg ikke, og tok blant annet kontakt med Fylkesmannen i Østfold. Statens vegvesen sa seg da enige i at røret lå for høyt, og for å bøte på feilen valgte de å legge ned et nytt rør i riktig høyde.

Det nye røret er mindre enn det første som ble lagt ned, noe som skulle vise seg å skape store problemer for grunneieren. Sommeren 2013 ble jordene til Authen oversvømt hele tre ganger.

FLOM: Jordene til Authen ble oversvømt tre ganger i løpet av sommeren 2013. Foto: Privat

Det oversvømte arealet var på 40 dekar, og ifølge Authen tilsvarer kornproduksjonen på arealet nok korn til 25.000 brød i året.

– Faren min har bodd på gården i 60 år, og vi hadde aldri opplevd noe lignende tidligere, sier Authen.

Den samme sommeren kontaktet han igjen vegvesenet, og sa at denne løsningen ikke fungerte. På dette tidspunktet var veien fremdeles ikke ferdig bygd, og Authen mener det burde ha vært en enkel sak å rette opp i feilen før det ble asfaltert.

–Oppdaget feilen for sent

Etter mye om og men ender saken opp i Samferdselsdepartementet. I 2014 besluttet departementet at Statens vegvesen måtte rydde opp. Nå har gravearbeidet startet, og rørene skal erstattes med en kulvert.

Artikkelen fortsetter under bildet

GRAVES: Gravearbeidet på nye E18 i Østfold er i gang, og veien er stengt for all trafikk de neste fire månedene. Foto: Privat

Statens Vegvesen sier at de så at det ble feil allerede da de la ned det første røret.

– Da hadde vi likevel kommet så langt, at det var hensiktsmessig å legge ferdig røret, for så å finne en løsning på dette, sier prosjektleder Elin Bustnes Amundsen i vegvesenet.

– Hvorfor hørte dere ikke på advarslene fra grunneier?

– Vi sjekket tegningene da grunneierne kom med innspill. På det tidspunktet så det riktig ut for oss, og da vi oppdaget feilen var det altså for sent. Vi stolte nok mer på våre tegninger enn vi stolte på innspillene, sier Amundsen.

Amundsen understreker at de prøvde å bøte på feilen. Løsningen ble da å legge et nytt rør.

– Dette var ikke godt nok for grunneier. Nå har vi fått en bestilling fra Samferdselsdepartmentet om å grave opp veien for å erstatte de to rørene med en stor kulvert. Det er det vi gjør nå, sier prosjektlederen.