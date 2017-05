Norgesporten bro er forsinket med flere måneder. Nå er det stillstans i monteringen etter at selskapet som skal montere broen har blitt sagt opp.

Norgesporten bro * Statens vegvesen region øst bygger ny E18 på strekningen mellom riksgrensen til Sverige og Ørje i Østfold fylke. * Dette innebærer også Norgesporten, en ny stålbro som blir et landemerke i Ørje sentrum. * Hæhre entreprenør har fått i oppdrag fra Statens Vegvesen om å bygge broa. * Hæhre har videre innhentet en underentreprenør, NLI. * NLI bruker selskapet JHS som montør, og Latviske TTS som produsent av bro-elementene. * Det har allerede vært forsinkelser knyttet til produksjonen og nå har NLI sagt opp arbeidsforholdet med montøren JHS. * Broa skulle egentlig åpne 1. juli men blir utsatt til planlagte dato, 1. oktober. * Broa bygges for lokaltrafikk over E18, og skal være totalt 75 meter.

– Vi er nå i gang med å skaffe oss oversikt over over situasjonen og vil etterhvert få mer informasjon over konsekvensene dette medfører, sier Elin Bustnes Amundsen, prosjektleder for E18 Ørje-Vinterbro.

Broen i Ørje skulle egentlig åpne 1. juli, men etter at selskapet som skulle montere broen har blitt sagt opp av, har Norgesporten bro igjen støtt på problemer.

Skal bli et landemerke

Norgesporten bro skal bli en 80 meter lang lyssatt arkitekttegnet hengebro når den står ferdig. Den skal henge i et 52 meter høyt brotårn gjennom Ørje sentrum og være en del av nye E18.

Det er Hæhre entreprenør som har fått i oppdrag fra Statens Vegvesen å bygge broen.

Ettersom det ikke er så mange som leverer stålbroer i Norge, har Hæhre videre innhentet en underentreprenør, NLI, til arbeidet. NLI som underentreprenøren har igjen valgt å bestille stålelementene til broen fra latviske TTS.

Problemer



Tidligere skrev Teknisk Ukeblad at det har vært problemer underveis i produksjonen av stålelementene og produktansvarlig i TTS, Arthur Uzols, har tidligere fortalt Teknisk ukeblad at de har måttet gjøre mye av arbeidet flere ganger, noe som har ført til forsinkelser.

Dette bekrefter Statens Vegvesen, som har hatt folk for kvalitetssikre produksjonen i Latvias hovedstad Riga.

– De har hatt problemer med produksjonen, og vi har ikke fått den kvaliteten på bro-elementene som vi har bestilt. Derfor har de måtte måtte rette på elementene og det har vært litt av årsaken til at det i første runde ble forsinkelser, forteller Amundsen.

PRESTISJEBRO: Dette er Norgesporten som er planlagt som velkomsthilsen til bilistene som kjører E18 Riksgrensen – Ørje. Illustrasjon: DOF

Hun forsikrer at de nå er fornøyd med kvaliteten på elementene, men forteller at monteringen også har gått sakte som har ført til ytterligere forsinkelser.

Flere måneder forsinket

–– Vi så etter påske at målet vi hadde satt oss, om fremskyndet ferdigstillelse, som var 1. juli, ikke ville holde , og har derfor gått tilbake til opprinnelige planlagte ferdigstillelsesdato som er 1. oktober.

Hun forteller at 96 prosent av vegstrekningen vil åpnes i løpet av mai og at det bare er monteringen av broen som gjenstår. Nå er det altså opp til NLI å finne en ny montør til dette.

– Vi har ingen kommentar til denne saken, sier Jon Helge Helgerud, administrerende direktør i NLI Solutions.

Vil ikke kommentere

Heller ikke Hæhre har noen kommentar til oppsigelsen eller hva som kommer til å skje videre.

– Vi har blitt holdt fullt ut informert av vår underentreprenør og har ingen andre kommentarer utover det, sier Hæhre til VG.

JHS Engineering AS bekrefter overfor VG at kontrakten er hevet, men vil ikke svare på spørsmål om hva som er bakgrunnen for dette.

– Ut over dette har vi ingen kommentarer til saken, skriver Jan Rørvik Johnsen, HMSK-leder i JHS i en epost.

Statens Vegvesen tror imidlertid at selskapene vil klare å holde fremdriften til den nye datoen 1. oktober.

– Fremdriften har ikke vært slik vi håpet den skulle være, men vi tror entreprenøren vil finne en god løsning og unngå flere forsinkelser, sier Amundsen.