Norges Lastebileier-forbund mener millioner forsvinner i utenlandske Autopass-avtaler

NLF har undersøkt hvor mange utenlandske lastebiler som hadde gyldig bombrikke. Det viste seg at hvert fjerde kjøretøy unnslapp lyssignal i norske bomanlegg.

1. januar 2015 ble det påkrevd alle tunge kjøretøy i Norge skal ha Autopass-avtale og bombrikke. De to siste årene har det imidlertid vært uenigheter om hvor mange av disse kjøretøyene som faktisk følger reglene.

Norges lastebileier-forbund satte nylig i gang en egen uavhengig granskning av Autopass-avtaler der de kommer frem til at hver fjerde utenlandske lastebil unnslipper lyssignal i norske bomanlegg.

– Samferdselsdepartementet oppga i fjor at betalingsandelen var på 97 prosent. Det syntes vi var et oppsiktsvekkende høyt tall. I senere tid skrev Vegdirektoratet i en intern rapport til Samferdselsdepartementet at betalingsandelen hadde gått ned fra 92 prosent til 86 prosent etter at ordningen med obligatorisk bombrikke ble innført, forteller Stein Inge Stølen, kommunikasjonsrådgiver for Norges Lastebileier-forbund.

Filmet fire bompunkter

Stølen var selv med da NLF dro ut til fire forskjellige bomstasjoner og filmet om det ble registrert lyssignal eller ikke da de utenlandske lastebilene passerte. Funnene var overraskende.

24,5 prosent av de utenlandske vogntogene utløste ikke lyssignal. Andelen var høyest blant østeuropeiske kjøretøy.

De registrerte 298 passeringer med utenlandske vogntog på E6 ved Ulven, E18 på Ramstad, E6 på Nordkisa og E6 nord for Moss. Alle passeringer ble filmet med video der både lyssignal og kjøretøyets opphav er registrert.

– Alle lastebiler skal ha gyldig bombrikke som utlyser signal ved bompassering. Vi brukte derfor denne metoden for å få avdekket hvor mange utenlandske kjøretøy som faktisk har det, forteller Stølen.

Slipper unna med bøter

– Vi forventer at det blir gjort en gjennomgang med hele ordningen. Vi ønsker at det knyttes en kortløsning til Autopass- avtalen. I dag finnes det ingen innkrevingsmetoder utenfor Norden, som gjør at utenlandske sjåfører som skylder bompenger eller har blitt bøtelagt slipper å betale.

Han er bekymret over at utenlandske transportfirmaer kan spekulere i om de trenger å betale bompengene og bøtene. Nå mener han at det er nødvendig å knytte Autopass- avtalen opp mot en kortløsning, som vil si at at man må oppgi betalingsinformasjon i form av bankkort ved tegning av en Autopass-avtale.

– I dag er det ingen konsekvenser ved ikke å betale bøter eller bompenger, og det er et kjempestort problem. Staten taper millioner på bompasseringer som det ikke blir betalt for. Norske sjåfører som blir tatt for det samme i Øst-Europa kommer seg ikke ut av landet før de har betalt slike utgifter.

Slår tilbake

Statens vegvesen slår fast at de fleste tunge kjøretøy på norske veier har den obligatoriske bombrikken på plass der godt over 90 prosent betaler for passeringer.

– Det er med stor undring vi ser at Norsk Lastebileier-forbund er ute med påstander om at hver fjerde utenlandske lastebil ikke utlyser lyssignal i bomanlegg og dermed skal millioner utebli i innbetaling. Dette stemmer ikke med Vegvesenets tall og vårt inntrykk etter daglige kontroller på veiene, sier avdelingsdirektør Åge K. Jensen i Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Tallene fra Vegvesenets sentrale betalingssystem for Autopass viser at andelen fakturerte avgifter som blir betalt for norske kjøretøy ligger på 96 prosent, mens tilsvarende for utenlandske er på 86 prosent. Disse tallene er fra 2015.

Jensen slår fast at målet er at alle skal betale for sine passeringer og understreker at de her har en felles sak med NLF.

Kjenner ikke igjen tallene

Statens Vegvesen kjenner ikke igjen tallene fra deres daglige kontroller på veiene, eller opp mot fakta fra betalingssystemet. Jensen er skeptisk til å telle lyssignal for å avgjøre om man har bombrikke eller betaler for seg.

– Lyssignal kan være en indikator, men på ingen måte en avklaring om man har brikke eller avtale i orden. Blir ikke brikken registrert av ulike grunner blir plasseringen likevel sjekket og registrert.

Statens vegvesen forteller at 16,6 millioner utenlandske kjøretøy, både lette og tunge, passerte en norsk bomstasjon i 2015. Dette utgjorde 2,8 prosent av den samlede trafikken. Samtidig var inntektene fra utenlandske kjøretøy på 577 millioner kroner, som utgjør drøye seks prosent av de samlede passeringsinntektene.

NLF ønsker å knytte Autopass-avtalen opp mot en kortløsning, der man må oppgi betalingsinformasjon for å hindre at utenlandske kjøretøy slipper unna med bøter og bompenger. Jensen er usikker på om dette er den beste løsningen.

– Vi har sett på denne problemstillingen tidligere, og det er et forslag som har kommet opp med jevne mellomrom. Vi er likevel usikre på om det vil løse problemet.