Klar bane for ny E18 - regjeringen avviser klage fra Oslo

Nå blir det tut og kjør for ny E18 fra Oslo til Asker. Regjeringen avviser Oslo-byrådets innsigelse og godkjenner motorvei-planene.

Det går frem av en beslutning fra Kommunaldepartementet ved settestatsråd Bent Høie (H), som ble lagt frem i statsråd i formiddag.

– E18 er en av landets viktigste riksveger og en del av hovedforbindelsen mellom Oslo og Stavanger. Utbygging av vegsystemet i denne korridoren har gitt bedre framkommelighet, færre ulykker og redusert reisetid. Med denne planen legger vi grunnlag for oppgradering av hovedvegsystemet inn mot Oslo der vi fortsatt har store utfordringer med trafikkavviklingen. Planen vil ha positiv betydning for helse ved mindre luftforurensning og støy i boligområdene langs E18. En separat sykkelvei er viktig for å styrke folkehelsen, sier statsråd Bent Høie (H), som er settestatsråd for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i denne saken.

Sanner bor på Høvik i Bærum - ikke så langt fra E18-traséen. Han har erklært seg inhabil i E18-saken.

Planen omfatter også ny tunnel mellom Gjønnes og E18, ny avkjøring til Fornebu, separat bussveg og separat sykkelveg.

Det legges opp til tre kjørefiler i hver retning. På ett punkt på Ramstadsletta i Bærum vil E18-prosjektet bestå av 14 felter inkludert seks motorveifelter, av- og påkjøringsfelter, egen bussvei og egen lokalvei.

Fra i juni har det vært et det bredt flertall på Stortinget for en sammenhengende utbygging.

Leder i Høyres bystyregruppe i Oslo, Eirik Lae Solberg, har deltatt i de tidvis tilspissede forhandlingene om ny E18 og Oslpakke 3. Han er glad for at regjeringen kom til en beslutning.

– Gledelig



– Det er svært gledelig at regjeringen på denne måten følger opp den brede enigheten på Stortinget om å bygge ut E18. Det er også i tråd med forliket i Oslopakke 3. En ny E18 vest for Oslo er nødvendig for å sikre bedre fremkommelighet, særlig for de kollektivreisende i hovedstadsregionen. Den vil også legge til rette for at flere kan sykle trygt til jobb, sier Lae Solberg.

Rundt to-tredjedeler av den første strekningen skal legges i tunnel eller under lokk. Planen legger grunnlag for en sammenhengende utbygging av E18 vestover fra Lysaker med kort tunnel på Stabekk og lang tunnel mellom Strand og Høvik i Bærum på strekningen som er en av landets desidert mest trafikkerte veistrekninger.

– Får den nye motorveien nok kapasitet og filer til å fjerne køproblemene?

– Ja, det vil bli en helt annen flyt med tre felt i begge retninger mellom Sandvika og avkjøringen til Ring 3 rundt Oslo, svarer Lae Solberg.

Han har sammen med de andre partene i Oslopakke 3-forliket lagt opp til en kraftig bompengebelastning for fremtidige bilister på strekningen. Første trinn i bompengeøkningen vil bli innført senere i høst.

75 prosent av kostnadene ved den nye motorveistrekningen til over 30 milliarder kroner, skal bompengefinansieres.