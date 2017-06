Inntil 90 kroner hver vei på ny E18

Det vil koste inntil 90 kroner å kjøre inn til Oslo når ny E18 gjennom Asker og Bærum står ferdig. Og det samme tilbake.

Det viser nye beregninger fra Statens vegvesen som har sett på hva bilistene må betale når den nye motorveien fra Lysaker til Drengsrud i Asker står ferdig.

Det var NRK som først omtalte de nye takstene. De som kjører vestfra, må i fremtiden punge ut i to ulike bompengesystemer, bommene som skal betale E18 og Oslo-bommene som skal finansiere vei- og kollektivutbyggingen i Oslopakke 3, skriver statskanalen. Alt innkreving i Oslo kommer i tillegg.

Det planlegges som kjent også en ny indre bomring i Oslo.

Tre bombetalinger

– Våre overslagsberegninger viser at det vil koste mellom 25 og 30 kroner per bomsnitt, sier prosjektleder for E18 Vestkorridoren, Grete Tvedt i Statens vegvesen, til VG.

– Og dette skal ganges med tre?

– Ja. Når vi bygger raskt og kontinuerlig vil det i en periode stå tre bommer samtidig.

Forutsetningen for bommene er 15 års nedbetalingstid og seks prosent rente.

Tvedt opplyser at bilistene må betale begge veier og at prisanslaget de har kommet fram til er et gjennomsnitt.

– Så må politikerne velge profilen på bompengene, sier hun.

Det kan for eksempel bety at de som kjører dieselbil må betale mer enn de som kjører bensin eller utslippsfrie kjøretøy.

– Bompengene skal bidra til nullvekst i byområdene så vi forventer at dette vil få flere til velge kollektivt, sykle eller gå, sier Tvedt.

Men hun understreker at kalkuleringene er foreløpige.

– Vi skal beregne dette mer detaljert etter sommerferien, sier Tvedt.

– For drøyt

– Dette kommer i tillegg til alt det andre. Vi har for lengst tippet det punktet som er akseptabelt. Dette er for drøyt, mener Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

VELFERDSFORSKYVNING: Inger Elisabeth Sagedal, Kommunikasjonssjef i NAF, mener anslagene på hva det vil koste å kjøre på ny E18 nærmest vil ruinere de som ikke har noe annet valg enn å bruke bilen. Foto: NAF

Hun understreker at de ikke er i mot regulering av trafikken, men mener at dette ikke må blandes sammen med finansiering av veiprosjekter.

– Dette handler om å ta inn så mye som mulig for å finansiere en helt nødvendig transportåre. De som betaler er folk flest. Mange av dem har ikke noe annet valg og de har ikke råd til det, sier Sagedal som tenker spesielt på småbarnsforeldre som må bringe og hente barn i barnehagen.

Hun tror også mange ikke lenger klarer å følge med på alle bomprosjektene som er planlagt i og rundt hovedstaden.

– Folk opplever det som det totale kaos. Man går helt i surr, sier Sagedal som mener politikerne har et stort kommunikasjonsproblem.

Prislapp 37 milliarder

Total prislapp på den 17,5 km lange veistrekningen er beregnet til 37 milliarder kroner og det er meningen at bilistene skal betale 75 prosent av gildet.

Første del av den omstridte motorvei utbyggingen kan stå ferdig i 2024 så fremt det blir byggestart i 2019. Dette er strekningen Oslo til Ramstadsletta i Bærum som også inkluderer en tunnel i Høvik.

Den første bommen vil komme mellom Bærum og Oslo. Den neste, som vil dekke strekningen Ramstadsletta til Slependen, vil ha et bomsnitt mellom Bærum og Asker mens den siste bommen skal settes opp mellom Asker og Buskerud. Her skal det kreves inn penger for strekningen mellom Slependen og Drengsrud.

Hele prosjekt ny E18 vest for Oslo (Vestkorridoren) vil etter planen stå ferdig i 2034, ifølge vegvesenets planer.

– Hvis vi følger signalene i NTP (Nasjonal transportplan) skal vi være ferdige fram til Slependen i 2029 og da vil neste bom komme det året. Jo lenger ut i tid vi kommer, jo mer usikkert blir det når den siste strekningen står ferdig, sier Tvedt til VG.