Ap på Stortinget overkjører Ap-Raymond om ny E18

Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiets stortingsruppe overkjører Raymond Johansen og Oslo-byrådet - og vil ha full utbygging av E18 mellom Oslo og Asker.

«Etter en helhetsvurdering støtter vi forslaget om å bygge sammenhengende Lysaker-Strand-Ramstadsletta ettersom de faglige argumentene for dette er så sterke,» heter det i vedtaket som nå er fattet av stortingsgruppen i Arbeiderpartiet.

Partiet går også inn for å prioritere hele den nye, omstridte E18-utbyggingen i den såkalte vestkorridoren mellom Oslo og Asker på samme måte som i regjeringens opplegg i Nasjonal Transportplan 2018-2029 både når det gjelder fremdrift og finansiering.

Kostbart



Hele veiprosjektet fra Lysaker til Drengsrud i Asker er kostnadsberegnet til nærmere 40 milliarder kroner, hvorav en stor del skal finansieres med bompenger.

Ap har tidligere slitt med å bli enig med seg selv om hva partiet skal mene om E18-fremdriften.

RAMSTADSLETTA: Slik kan den nye motorveien på E18 på Ramstadsletta i Bærum bli - med tre felt i hver retning bluss vekslingsfelt. Illustrasjon: , Statens vegvesen

Flere har gitt uttrykk for at de ikke har satt pris på at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens (Frp) overkjørte Oslopakke 3-forliket og ville trumfe igjennom å bygge første E18-etappe fra Lysaker til Ramstadsletta på Høvik, og ikke bare en kortere etappe til Strand.

Faglige vurderinger avgjørende



– Å bygge ny E18 helt frem til Ramstadsletta i første byggetrinn er i tråd med hva Arbeiderpartiet har ment hele tiden. Nye faglige vurderinger har kommet, og de tilsier at dette er den riktige måten å gjøre det på, sier Aps stortingsrepresentant Åsmund Aukrust fra Bærum til lokalavisen Budstikka.

Tidligere har både byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) gått kraftig ut og advart mot en så rask og massiv utbygging av den nye motorveien som det både regjeringen og Ap på Stortinget nå legger opp til.

Les også: Solvik-Olsen: Uaktuelt å forhandle bort E18

Frykter miljøfølgene



Raymond Johansen sa til VG nylig at han ikke hadde sans for den overkjøringen som nå finner sted.

– Vi jobbet hardt og lenge for å finne et kompromiss i fjor. Vi sluttet oss til forslaget som staten selv kom med. Da er det utrolig å være vitne til at de vil overkjøre enigheten uten å diskutere med oss, og uten å lage løsninger som sørger for at titusenvis av Oslo-borgere ikke blir skadelidende av forurensningen prosjektet skaper, sa Johansen til VG i forrige uke da det ble kjent at Venstre og KrF på Stortinget støttet regjeringens opplegg om en sammenhengende utbygging.

I form av en liste med merknader understreker Aps stortingsgruppe at regjeringen fortsatt må behandle det lokale Oslopakke 3-forliket med respekt.

«Det er svært uheldig at staten ikke har tatt initiativ til nye forhandlinger mellom partene når det er staten som foreslår endringer.

Oslopakke 3 er et skjørt politisk forlik mellom mange ulike politiske partier i to fylker, og staten har et særlig ansvar for å beholde enigheten om pakken,» skriver stortingsgruppen.