NSM: Antall cyberangrep mot norske mål øker

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sier økningen i alvorlige cyberangrep vil fortsette i 2017 og ber norske bedrifter beskytte seg.

Det opplyste NSM-direktør Kjetil Nilsen i en tale ved Oslo Militære Samfund i går.

– Cyberangrepene øker i antall. I 2016 registrerte NSM nok en økning i hendelser fra året før, sier Nilsen i talen.

Han sa det særlig var to trender fra i fjor som bekymrer dem. Det første var at de mest alvorlige sakene fra avanserte trusselaktører har økt i omfang, men de ser også at cyberangrepene rettes mot mindre norske bedrifter.



NSM-direktøren understreker at bedriftene må beskytte seg mot cyberangrep.

– Den andre er at nettopp disse aktørene har begynt å angripe mindre norske virksomheter med sårbare IKT-systemer, for å utnytte de kompromitterte nettverkene videre som infrastruktur i angrep mot andre, tilsynelatende mer attraktive mål, sier Nilsen.

Den angrepsmetoden de oftest ser er infiserte vedlegg i e-poster.

Ifølger den norske etterretningstjenesten kommer den største cybertrusselen fra Russland og Kina. Sjefen for E-tjenesten advarte tidligere i mars om at Russland vil skape uro og splittelse i EU og NATO, men påpekte overfor VG at han ikke tror nordmenn er lettpåvirkelige.

– Norge et godt utdannet folk, med god evne til å tenke selv, som klarer å skille snørr og barter på ulike utspill, sier generalløytnant Morten Haga Lunde til VG.

NSM-direktøren gjentok i går budskapet fra etterretningssjefen.



– Han var trygg på at norske borgere var i stand til å gjøre egne vurderinger, eller å skille «snørr og barter», som han sa, og at pressemeldingen fra den russiske ambassaden tidligere i vinter om den norske holdningen til russiske myndigheter nok ikke fikk den effekten russerne kanskje hadde håpet. Denne vurderingen deler jeg, sier NSM-direktør Kjetil Nilsen.

