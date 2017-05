Fem E.coli-tilfeller i Bergen - og utelukker ikke at grilling er årsaken

Fem personer i alderen 20 til 60 år er påvist smittet av av E.coli-bakterie i Bergen. Smittekilden er ikke påvist, og vårlig grilling antydes som en mulig årsak.

E.coli-bakterien som er påvist i Bergen de siste ukene, er av typen EHEC, som kan gi både lettere og mer alvorlig sykdom. Ingen av de fem smittede i Bergen skal ha vært alvorlig syke, men to har blitt innlagt på sykehus med blodig diaré. De er nå utskrevet, bekrefter smittevernoverlege Kari Stidal Øystese i Bergen overfor VG.

Vårlig matlaging

- Tre av pasientene fikk påvist E.-coli-bakterie hos sin fastlege, og de to siste på sykehus. Smitten har mest sannsynlig skjedd innenlands, sier hun.

Hun understreker at det ikke er funnet noen felles smittekilde for E.coli-tilfellene i Bergen. Dette undersøkes nå hos Folkehelseinstituttet - som kan påvise om bakteriene har felles opphav.

- Men det er også slik at vi kan være mer utsatt for E.coli-smitte på grunn av endret adferd og endring i matlagingen, som ved at vi griller ute når det er varmt, sier hun.

- Da kan det skje at kjøtt kanskje ikke behandles tilstrekkelig med varme, og dessuten at salater ikke blir skylt tilstrekkelig. Tidligere har vi sett E.-coli-smitte gjennom hamburgerkjøtt, salater og krydder.

Kan gi nyresvikt

En fare ved alvorlig E.coli-angrep, er utviking av kompliasjon med nyresvikt, såkalt HUS, som er en alvorlig medisinsk situasjon. Pasienter som legges inn med E.coli-sykdom, behandles ikke med antibiotika:

- Det er fordi denne bakterien utvikler et giftstoff i tarmen. Antibiotika vil ta livet av alle andre bakterier i tarmen, og danne enda mer av dette giftstoffet, noe som vil øke risikoen for å utvikle komplikasjon med nyresvikt. I stedet behandles pasienten med blant annet væske og annen støttende medisin til det hele får rase ut.

Advarsel

Bergen kommune gikk i går ved 1530-tiden ut med advarsel til sine innbyggere om e-coli-smitten:

* EHEC er en type E.coli. Infeksjon med EHEC kan gi ulik sykdomsutvikling og alvorlighetsgrad. Symptomer kan variere fra ukomplisert diaré med feber og magesmerter til massiv blodig diaré.

* I rundt 10-15 prosent av tilfellene, særlig hos små barn, eldre og personer med svekket immunsystem, kan infeksjonen forårsake hemolytisk uremisk syndrom (HUS), med nyresvikt.

* Det kommunale smittevernet har iverksatt en del smitteverntiltak for å hindre smitte fra menneske til menneske, og samarbeider med Folkehelseinstituttet og Mattilsynet for å finne smittekilden.

Det gis også følgende råd til befolkningen:

* All farsemat (herunder kjøttdeig, hamburgere, kjøttkaker o. l.) bør være godt gjennomstekt eller gjennomkokt.

* Andre kjøttprodukter bør være godt stekt på overflaten.

* Unngå upasteurisert melk og produkter laget av upasteurisert melk.

* Grønnsaker som skal spises rå bør skylles godt.

* Oppbevar maten ved kjøletemperatur (+4°C) – husk kjøleboks i sommervarmen.

* Vask hender etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr og før matlaging og måltider.

* Vask kniver, skjærefjøler og kjøkkenutstyr som er blitt forurenset av råvarer, før utstyret brukes til annen mat. Ha separate skjærefjøler for kjøtt.