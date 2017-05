E. coli funnet i kylling hos Rema 1000

Rema 1000 trekker tilbake kyllingprodukter som er solgt over hele landet, etter at det torsdag kveld ble funnet E. coli-bakterier i ett parti.

Bakteriene ble funnet i prøver 9. mai, opplyser matvarekjeden.

– Kontrollrutiner sent torsdag kveld viser funn av E.coli i rå og noen fryste kyllingprodukter i et parti fra Norsk Kylling, sier kvalitetssjef Martina Rabsch i en pressemelding.

Alle de aktuelle varene er produsert av Norsk Kylling for Solvinge og Prima.

Rabsch påpeker at E.coli-bakterien forsvinner ved varmebehandling, og E.coli-tarminfeksjon er i de fleste tilfeller ufarlig, men en sjelden gang kan infeksjonen gi alvorlig sykdom.

– Det skal i utgangspunktet ikke være farlig, men det er viktig å være på den sikre siden og varsle kundene om det, sier kommunikasjonssjef Cathrine Fossum til VG.

Matvarekjeden ber derfor kunder som har kjøpt produktene i perioden 4. til 10. mai i år om å kaste dem. Alle produktene fra det aktuelle partiet er i tillegg sperret for salg.

Fossum opplyser til VG at de foreløpig ikke har oversikt over hvor stort partiet er. Varene skal være solgt over hele landet.

Disse produktene fra Norsk Kylling er trukket tilbake:

– Kyllingkjøttdeig

– Kyllingfilet (hel, skivet og strimlet)

– Craig`s magic dust

– Craig`s garlic BBQ

– Kyllinglår 2 kg (fryst)

– Kyllingvinger 2kg (fryst)

– Kylling rå i pose (fryst)

– Kyllinglårfilet