Fikk 140.000 underskrifter: Landbruksministeren nekter å forplikte seg om pelsoppdrett

Folket har talt, mener NOAH. Onsdag overrakte dyrevernorganisasjonen en enorm bunke underskrifter til landbruksminister Jon Georg Dale. Han vil ikke si hva regjeringen vil konkludere med.

Innen november skal regjeringen levere sin anbefaling om pelsdyroppdrett til Stortinget. For første gang vurderer en norsk regjering å avvikle og forby næringen.

Onsdag leverte dyrevernorganisasjonen NOAH ved leder Siri Martinsen og kommunikasjonsrådgiver Shabana Rehman et relativt tykt hefte med underskrifter til landbruksminister Jon Georg Dale. Da arkene ble skrevet ut var det 143.000 som hadde signert, og innen overleveringen hadde enda noen tusen til signert på nett.

I forkant av møtet med landbruksministeren var NOAH-leder Martinsen forsiktig optimistisk.

– Det er ikke mye politisk støtte for pelsdrift igjen. Underskriftene viser hvor mye folkelig motstand det er mot dette, sa Martinsen til VG.

Hovedpersonen selv insisterte på å bære den tunge bunken, men ville ikke forplikte seg til noen konklusjon.

PLAGET: Det ferske bildet er av en mink som har blitt fanget i et rør. Der kan det ha sittet fast i flere dager, ifølge Mattilsynet. Foto: Mattilsynet

– Stortinget vil få tydelig beskjed, men det blir når anbefalingen er klar. Det er innen kun kort tid. sa Dale til oppmøtt presse.

– Vi tar med oss alle innspill. Denne typen folkelig engasjement gir inntrykk, fortsatte han.

Uakseptabelt

Ferske bilder tatt av mattilsynet viser grufulle eksempler på vannskjøtting av dyr. Etter et nylig tilsyn hos en oppdretter i Rogaland fant Mattilsynet flere dyr som var så skadet at de måtte avlives. I den forbindelse uttalte Mattilsynet til NRK at det var vanskelig å sikre god dyrevelferd hos oppdretterne.

– Minkburene er for små for å gi dyrene et interessant miljø og utvikle naturlig adferd, sier seksjonsleder for dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud til NRK.

– Flere av eksemplene som har kommet fram i det siste er uakseptable. Noen av bildene gjør inntrykk, sier Dale.

Positivt møte



Etter overleveringen av underskriftene hadde NOAH et møte med landbruksministeren. Leder Siri Martinsen betegner det som positivt.

– Jeg opplevde ham som lyttende og åpen, og genuin interessert. Jeg tror ham når han sier bildene har gjort inntrykk, sier Martinsen.

NOAHs håp er at regjeringen skal lytte til faglige råd og opinionen, og avvikle ordningen så fort som mulig. Martinsen tar møtet som et godt tegn.

– Jeg er i hvert fall ikke mer bekymret. Min eneste frykt er at regjeringen skal vise til at markedet etterspør pels. Det stemmer, men dette markedet er i Kina, og vi kan ikke la det landet diktere vår dyrevelferdspolitikk.