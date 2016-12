Dyrevernere ber familier droppe fyrverkeri på nyttårsaften

Dyrevernalliansen og Norsk Kennelklubb oppfordrer alle til å begrense bruken av fyrverkeri for å ikke skremme dyrene.

Nyttårsaften nærmer seg med stormskritt og for mange er det synonymt med oppskytingen av raketter og annet fyrverkeri. Det storslagne synet og de kraftige smellene er derimot ikke like behagelig for alle, forteller kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

– Fyrverkeri kan være veldig skremmende for dyr. De blir utsatt for ekstremt stress og kan bli helt fra seg av skrekk, sier hun.

Kleveland forteller at dyr i beste fall kan komme unna kvelden med sterkt ubehag og dyr i verste fall kan få store adferdsendringer som følge av angsten.

– Høye lyder kan vekke vonde minner fra nyttårsaften året rundt. Det er en form for frykt som kan være ekstra farlig for hunder og hester som ofte befinner seg i trafikken som. I tillegg er det jo fryktelig for dyret i seg selv.

– Dropp fyrverkeri!

I Sverige sluttet dagligvarekjeden ICA Maxi å selge fyrverkeri for åtte år siden. Tidligere i desember ble det kjent at også den svenske avdelingen av varehuset Bauhaus sluttet å selge fyrverkeri av hensyn til dyrene til tross for at de solgte for mellom 10 og 15 millioner kroner hvert år.

TØRST: Under rette omstendigheter kan også hunder få en fin nyttårsaften. Foto: Annemor Larsen , VG

Live Kleveland i Dyrevernalliansen mener dette er et eksempel til etterfølgelse.

– Vi håper denne trenden sprer seg til Norge. Det er en veldig ansvarlig tankegang. Man burde absolutt droppe fyrverkeri på nyttårsaften. Det kan kanskje samles på noen få steder sånn at det er under kontroll, men det at vanlige familier kan smelle opp fyrverkeri hvor som helst er helt feil, mener hun.

Også Norsk Kennelklubb ønsker å begrense bruken av fyrverkeri. Medieansvarlig Anne Hofmo Bjølgerud forteller at nyttårsaften utvilsomt er svært belastende for mange hunder.

– Den naturlige reaksjonen hos hunder som blir skremt og stresset av fyrverkeriet er å forsøke å komme seg vekk fra støykilden. Når panikken tar overhånd kan enkelte forsøke å rømme. Vår sterke oppfordring er å begrense bruken av fyrverkeri til midnatt nyttårsaften. Oppskytingen burde foregå i kontrollerte former av hensyn til oss alle, sier hun.

Unngå alkohol

I tillegg til å begrense bruken av fyrverkeri oppfordrer både Bjølgerud og Kleveland dyreeiere til å ta forholdsregler.

– Det vi primært råder dyreeiere til er å skjerme dyrene sine så godt som mulig. Hunder bør man gå en lang tur med og passe på at de gjør godt fra seg. Katter burde også luftes. Når kvelden kommer burde man sette på TV-en og finne frem mat, råder Kleveland.

Hun mener også at man burde gjøre det så hyggelig som mulig i leiligheten og anbefaler å skaffe seg feromoner, duftstoffer som virker beroligende på dyret.

– I tillegg burde man holde seg unna alkohol. Atferdsendringer hos en dyreeier kan gjøre situasjonen desto mer mer utrygg for dyret. Og for all del: det er ingen grunn til å ta med hunden ut for å se på fyrverkeriet!