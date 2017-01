Mann tiltalt etter at katt sultet i hjel

En mann fra Tønsberg-distriktet er tiltalt for brudd på dyrevernloven etter at katten hans døde av mangel på mat og vann.

Det var en annen person som fant katten død i mannens leilighet. Da var den både avmagret og dehydrert, melder NRK.

Ifølge tiltalen har mannen unnlatt å sørge for nødvendig tilsyn og stell av katten sin ettersom han ikke sørget for at katten hadde tilstrekkelig tilgang til mat og vann.

Katteeieren nekter straffskyld.

– Han trodde at katten var utendørs, og derfor satte han ut mat og vann til den på utsiden av huset, sier mannens forsvarer, advokat Steinar Thomassen.

Rettssaken mot mannen starter i Tønsberg tingrett førstkommende mandag. Strafferammen for det mannen er tiltalt for er bøter eller fengsel i inntil ett år.

