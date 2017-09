VM-geiter på Fløyen slet med å holde seg unna sykkeltraseen

To av de ni geitene som beiter på Fløyen, rotet seg ut i VM-løypen lørdag. Det gikk bra både med geitene og syklistene som trente i bakkene

De kan bli internasjonale kjendis-geiter, Obama, Flekken, Alfen og de seks andre geitene som beiter rundt løypene i Sykkel-VM på Fløyen i Bergen.

Geiteflokken er så nysgjerrig og selskapssyk at geitene gjerne oppsøker folk på både to bein og to hjul uten synlig respekt for hverken intimsoner eller syklister i fart.

Les også: Ni geiter og ni norske sykkelryttere i VM

Lørdag kunne det gått galt, da to av geitene kom seg ut i veibanen der deltagere i sykkel-VM testet seg selv og løypene på trening i stigningene opp ett av de syv fjell.

– En geit gikk ut i veibanen. Men det skjedde ikke noe farlig, sier direktør for Fløibanen AS, Anita Nybø til VG.

Hun måtte bruke tau for å få blant annet geita Flekken ut av veibanen.



LEVER VED KLATREETAPPE: Geitene Obama (nærmest) og Flekken lever, beiter og ser ut til å trives i terrenget rundt klatreetappen på Fløyen i Bergen. Geitene er satt ut for å holde vegetasjon og busker nede i området, de lever der hele sommerhalvåret. Foto: , Anita Nybø, Fløibanen

– Geitene er veldig folkekjære, vi måtte binde fast den ene som søkte mot veien. Vanligvis ligger de i en av svingene i sykkeltraseen der syklistene kommer nedover, beskriver Nybø.

Les: Her skal Edvald, Kristoff og Sagan kjøre om VM-tittelen

– Kan de ni geitene vente seg et fremtidig liv som et av TV-innslagene fra Sykkel-VM som folk virkelig vil huske?

– Ja, de kan fort bli kjendis-geiter, svarer Nybø med glimt i øyet. Hun har for anledningen iført geitene tettsittende sykkelskjorter – med mørke «Obama» som bærer av den regnbuefargede VM-vinnertrøyen.

Greit å være geit: Fløyen-geitene unngår elektrisk støt

– Kan det bli aktuelt å oppkalle noen av geitene etter Norges to fremste sykkelhåp, Edvald og Aleksander?



– Jeg kan love at hvis Edvald Boasson Hagen, Aleksander Kristoff eller for den saks skyld Peter Sagan vinner VM, så får han en geit oppkalt etter seg, svarer Nybø.