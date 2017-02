Venstre: Nytt ulveforslag bryter med samarbeidsavtalen

Regjeringen vil løse den betente ulvestriden ved å endre naturmangfoldloven. Men i samarbeidsavtalen med Venstre og KrF står det at loven ligger fast.

– Bare så det er klart: Samarbeidsavtalen gjelder. Vi må ha en enighet mellom alle fire partiene før det skal gjøres noen endringer, sier nestleder i Venstre, Ola Elvestuen til VG.

Fakta om ulvestriden * De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver for vinteren 2016-2017, 24 av disse innenfor ulvesonen. * Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen. * Ifølge Justisdepartementets lovavdeling er det ikke hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire ulverevirer der rovviltnemndene åpnet for felling, fordi det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein. Vilkåret om andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade skal heller ikke være oppfylt. * Regjeringens vurdering har møtt sterk kritikk for å være for snever og ikke forholde seg til barns trygghet, eiendomsrett, jaktrettigheter og lokale næringsinteresser. * I rovdyrforliket fra mai i fjor ble Ap, Høyre, Frp og KrF enige om et bestandsmål på fire til seks ulvekull per år. Av disse skal tre være helnorske. * I 2016 økte bestanden med sju helnorske kull og fire kull i grenseområdene. * Partiene ble også enige om å redusere ulvesonen med om lag 8 prosent. Ulvesonen er området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge. * Stortinget har bedt regjeringen om å fremme en sak innen 10. mars om hvordan forvaltningen av ulv kan gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak, gjeldende lovverk og internasjonale konvensjoner. * 14. februar ba departementet miljø- og folkerettsjurister komme med innspill. Det er også ventet tilbakemeldinger fra skogeierne, utmarkskommunene og Bondelaget. Fristen for innspill er satt til 27. februar. * I rovviltforskriften skilles det mellom felling av ulv i og utenfor ulvesonen. Utenfor ulvesonen kan det drives lisensfelling på ulv fra 1. oktober til og med 31. mars. Innenfor ulvesonen er ulvejakten begrenset fra 1. januar til og med 15. februar. 14. februar utvidet departementet denne perioden til 31. mars. * 22. februar foreslo Klima- og miljødepartementetå endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv – også der det ikke er skadepotensial. Kilde: NTB

Forslaget fra Klimadepartementet om å endre naturmangfoldloven vil gi utvidet adgang til lisensfelling av ulv, og dermed åpne for en løsning på den betente ulvestriden. Men det er én hake: Samarbeidsavtalen mellom Venstre og KrF og regjeringspartiene sier at naturmangfoldloven skal forbli slik den er.

Regjeringen må dermed ha med samarbeidspartiene dersom loven skal endres. KrF har så langt vært på linje med Høyre og Frp i denne saken.

Men klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sier til VG at han allerede har vært i dialog med Venstre:

– Det har vært kontakt med Venstre i forbindelse med utarbeidelsen av forslaget, skriver Helgesen i en tekstmelding til VG.

Foreslår endring

Onsdag ettermiddag sendte Helgesen ut et høringsbrev med forslag til lovendring, med historisk kort høringsfrist fram til mandag, 27.februar.

Den korte fristen er satt for å sikre at fristen som Stortinget satte i det siste ulve-vedtaket, 10.mars, holder.

– Har Venstre godkjent lovendringen, eller har partiet kun akseptert at det nå blir en høring?

– Jeg vil ikke svare på vegne av Venstre, svarer Helgesen.

– Men jeg vil understreke at den endringen vi foreslår, er å ta inn tekst direkte fra Bernkonvensjonen som vil gjør at naturmangfoldloven blir mer i tråd med konvensjonen, skriver han i tekstmeldingen til VG.

VIL ENDRE LOVEN: - Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) foreslår å endre naturmangfoldloven slik at det skal bli lettere å skyte ulv. Foto: Odin Jæger , VG

Ikke godkjent noe



Ola Elvestuen bekrefter overfor VG at Venstre har vært i kontakt med regjeringen om endringene som blir foreslått, men sier at Venstre foreløpig ikke har godkjent endringene.

– Vi aksepterer at forslaget settes ut på høring. Vi må lytte til svarene som kommer før vi bestemmer hvordan vi skal gå videre, sier han til VG onsdag kveld.

Et flertall på Stortinget er enige om hvor stor ulvebestanden i Norge skal være. De regionale rovviltnemdene vedtok i fjor at totalt 47 ulver kunne jaktes på, men vedtaket ble endret til 15 av statsråd Helgesen i desember i fjor. Han avslo helt å åpne for lisensjakt innenfor den fastsatte ulvesonen.

Dermed startet ulve-opprøret.

Ny hjemmel



Regjeringen mener det ikke er hjemmel hverken i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire av ulverevirene der rovviltnemndene åpnet for felling, fordi det ikke er dokumentert at ulven har et skadepotensial.

Derfor foreslår regjeringen nå å innlemme en ny hjemmel i naturmangfoldloven. Hjemmelen er den samme som ble lagt til grunn i en dom i Sverige i fjor.

Da ble det åpnet for å ta ut 11 prosent av ulvebestanden. Helgesen vil ikke kommentere hva et «begrenset antall» vil si i norsk sammenheng.

– Det konkrete antallet (ulv, journ.anm) vil være opp til regionale og nasjonale myndigheter å avgjøre fra sak til sak – og til sjuende og sist er det opp til domstolene å tolke loven, sier han.

Begrenset jakt



Men i høringsbrevet skriver Helgesen at en eventuell lisensjakt vil være sterkt begrenset i forhold til det avslåtte vedtaket i rovviltnemnda i fjor høst:

«Det er klart at bestemmelsen ikke kunne vært brukt for å felle alle de 47 ulvene rovviltnemndene hadde vedtatt å felle i 2016. Både spørsmålet om hvorvidt det er adgang til uttak, og hvor stort uttak som eventuelt kan gjøres, vil avhenge av en konkret vurdering av om vilkårene for uttak er oppfylt», står det i departementets høringsbrev.

Etterspør konkrete tiltak

Både Senterpartiet og Bondelaget har reagert på regjeringens ønske om å endre loven.

Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet, mener en lovendring ikke er løsningen på utfordringen med å nå Stortingets bestandsmål.

– Jeg registrerer at Helgesen ikke vil gå i detaljer på hva et «begrenset antall» ulv vil si, men det tallet har vi allerede. Rovviltnemndene har stilt seg bak en fellingskvote på 47 dyr. Fremfor et forslag om lovendring, burde vi sett forslag til konkrete tiltak om hvordan Stortingets bestandsmål skal nås, sier Arnstad, som blant annet ønsker at lokale jaktlag skal inkluderes.

Kan føre til færre fellinger

Norges Bondelag støtter tiltak som kan gi økt felling av ulv, men tror regjeringens nye forslag neppe vil føre til det.

– Selv om vi isolert sett er tilhenger av å gi supplerende fellingsgrunnlag for ulv, så vil denne pakken trolig føre til det motsatte, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, om forslaget som åpner for økt lisensjakt, både i og utenfor ulvesonen.

Regjeringen har satt en fem dagers frist til de som ønsker å gi svar i høringsrunden.

De begrunner den korte høringsfristen med at Stortinget har gitt regjeringen frist til 10. mars med å komme tilbake til Stortinget med en løsning.