Unik turkamerat savnet - tamreven Ayla har forsvunnet

Reven Ayla er sporløst forsvunnet etter at hun løp fra matmor Silje Matnisdal (34) på skogstur. Det er utlyst en dusør på 5000 kroner til den som kan hjelpe Silje med å finne tamreven i live.

«Ayla the fox» har blitt en hit både på Instagram og YouTube med tusenvis av følgere. Nå er den populære reven borte.

Tamreven forsvant under en tur i Bjødnalia ved Jæren torsdag 22. juni, og har ikke blitt sett siden.

– Hun forsvant av syne i to sekunder, og det var nok til at jeg aldri så henne igjen. Hun har instinkter og kan plutselig høre en mus hundre meter unna. Man må følge med hele tiden, sier Silje Matisdal (34).

BESTEVENNER: Silje og Ayla har tilbragt mye tid sammen det siste året. Nå tar hun i mot de tipsene hun kan få som kan lede henne til den forsvunne bestevennen Foto: Privat

Bekymret for revejakta

Ettersom det er vanskelig å få rever til å trives i fangenskap, går de to mye ute i naturen sammen. Matisdal ber de som deltar i årets revejakt, som begynte søndag, holde utkikk etter tamreven.

Hun forteller at Ayla trolig har halsbånd på, og det er mulig litt av linen hun hadde på seg under turen henger igjen. Ayla lystrer navnet sitt.

– Jeg er selvfølgelig bekymret for revejakta. Hun likner jo veldig på en vanlig rødrev, sier Matnisdal.

Ayla er nemlig en pelsrev. Moren på pelsfarmen ville ikke ha Alya, og Matnisdals familie bestemte seg for å adoptere henne. Etter å ha bodd på familiegården i litt over et år har Ayla blitt Matnisdals trofaste turkamerat og bestevenn.

Matnisdal tror hun klarer seg ute alene med mindre noe har skadet henne.

– Hun kan jakte på mus og finne mat. Men jeg tror det vil bli verre når vinteren kommer.

UT PÅ TUR: Rever trives best ute, og de som ønsker å ha rev som kjeledyr må være forberedt på lange turer i skog og mark der de kan få boltre seg fritt. Her ligger hvalpen Ayla og slapper av etter en tur i skog og mark. Foto: PRIVAT

Dusør på 5000 kroner

Jæren forlag skriver en bok om Ayla, og håper på en lykkelig slutt. Derfor har de utlyst en dusør på 5000 kroner til de som kan medvirke til at Matnisdal finner reven igjen i live.

– Det har ikke kommet inn noen tips som har ledet oss til henne enda, men så lenge vi ikke vet noe kan jeg ikke gi opp, sier Matnisdal.

Om noen ute på revejakt finner Ayla i en revefelle eller ute i skogen håper hun de vil ta kontakt med henne. Alle tips som kan lede til å finne igjen bestevennen ønskes velkomne.

Matnisdal synes selv det er fantastisk å ha en rev som kjeledyr, og savner turkameraten sin.

– Men det er mye arbeid å ha en rev, og det passer nok for de aller færreste, sier hun.

